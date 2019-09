Die Linksfraktion will die privat Krankenversicherten in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) überführen. Ihr Antrag (19/9229) ist am Montag, 23. September 2019, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit. Die Sitzung unter Leitung von Erwin Rüddel (CDU/CSU) beginnt um 13.15 Uhr im Sitzungssaal E 300 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird am Montag, 23. September, zeitversetzt ab 18 Uhr im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Antrag der Linken

Nach Ansicht der Linken verstößt die private Krankenversicherung (PKV) gegen das Prinzip der Solidarität, das dem Sozialsystem zugrunde liege. Sie müsse abgeschafft werden, um die Zwei-Klassen-Medizin zu überwinden. Die bisherige Beihilfe des Bundes sollte nach den Plänen der Linken in einen Arbeitgeberbeitrag in der GKV umgewandelt werden. Im Rahmen der freien Heilfürsorge werde neben dem Arbeitgeberanteil auch der Arbeitnehmeranteil übernommen, heißt es in dem Antrag.

Die Alterungsrückstellungen in den Bilanzen der PKV seien aufzulösen. Im Gegenzug müssten die Unternehmen der PKV Ausgleichszahlungen an den Gesundheitsfonds leisten. Die Ausgleichszahlungen in Höhe der Alterungsrückstellungen will die Fraktion in einen kollektiven Reservestock überführen. Für Beschäftigte der PKV würden sozialverträgliche Übergänge geschaffen. Dies beinhalte vor allem die Umschulung in andere Berufe, etwa für zusätzlich in der GKV benötigte Stellen. (pk/16.09.2019)

Zeit: Montag, 23. September 2019, 13.15 bis 14.45 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-32407, Fax: 030/227-36724, E-Mail: gesundheitsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens, des Geburtsdatums und des Wohnorts anmelden. Zum Einlass muss der Personalausweis mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

