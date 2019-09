Drei Petitionen stehen auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses unter Leitung von Marian Wendt (CDU/CSU) am Montag, 23. September 2019. Ab 11 Uhr diskutieren die Abgeordneten im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe Hauses in Berlin über die Forderung nach Verabschiedung eines verbindlichen, sektorübergreifenden Klimaschutzgesetzes. Voraussichtlich ab 12 Uhr wird über eventuelle gesundheitliche Gefahren, die mit dem Ausbau des 5G-Mobilfunkstandards verbunden sein könnten, beraten. Den Abschluss der Sitzung bildet ab 13 Uhr eine Petition, in der gefordert wird, dass Versorgungsempfänger entsprechend der Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) einen Rechtsanspruch darauf bekommen, spätestens 14 Tage nach Einreichen ihrer Krankenhaus- oder Arztrechnungen über die gemäß der BBhV zustehende Erstattung verfügen zu können.

Parents for Future

Die Schülerinitiative „Fridays for Future“ kennt inzwischen wohl jeder. Sabine Ponath gehört der in Anlehnung daran gegründeten Initiative „Parents for Future“ an und hat eine Petition mit der Forderung eingereicht, der Deutsche Bundestag möge beschließen, innerhalb der nächsten sechs Monate ein verbindliches, sektorübergreifendes Klimaschutzgesetz zu verabschieden, „das zum Ziel hat, die Netto-Emissionen von CO 2 und anderen Treibhausgasen schnell abzusenken und bis 2040 möglichst auf null zu reduzieren“. Die Klimaziele müssten verbindlich, unaufschiebbar und überprüfbar sein, heißt es in der Vorlage. Das Klimaschutzgesetz müsse so schnell wie möglich mit dem Ziel in Kraft treten, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Auf der Pariser Klimaschutzkonferenz im Dezember 2015 hätten 195 Länder erstmals ein allgemeines, rechtsverbindliches, weltweites Klimaschutzabkommen verabschiedet, „darunter auch Deutschland“, schreibt die Petentin. Jedoch habe Deutschland bis heute kein Klimaschutzgesetz, mit dem das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten wäre. Die Klimaschutzziele für 2020 würden „klar verfehlt“, heißt es in der Petition, die mehr als 65.000 Unterstützer gefunden hat.

Petentin: Deutschland braucht ein Klimaschutzgesetz

Für die Petentin zeigt sich nach eigener Aussage anhand der Differenzen zwischen den verschiedenen Bundesministerien schon jetzt, wie wichtig eine klare und verbindliche Gesamtstrategie ist. „Sinn- und wirkungsvolle Einzelmaßnahmen sind sicher hilfreich, aber sie haben sich bislang bei Weitem nicht als ausreichend erwiesen“, schreibt Sabine Ponath.

Deutschland benötige so schnell wie möglich ein verbindliches Gesetz, um bei der Klimaerwärmung eine wirksame Notbremse zu ziehen. „Wir haben lange genug geredet: Deutschland braucht ein Klimaschutzgesetz. Jetzt“, heißt es in der Petition.

Gesundheitsrisiken des 5G-Mobilfunkstandards

Mit dem 5G-Mobilfunkstandart befassen sich die Abgeordneten im Anschluss. Dabei geht es aber nicht um Funklöcher oder die Option des automatisierten Fahrens. Der Petent Eduard Meßmer verweist vielmehr auf die gesundheitlichen Risiken, die aus seiner Sicht mit einem flächendeckenden 5G-Mobilfunkstandard verbunden sind.

Bei dem neuen 5G-Standard würden Millimeterwellen bis zu 200 Gigahertz genutzt, heißt es in der Petition. Diese Strahlung werde von der menschlichen Haut absorbiert oder von Pflanzenblättern aufgenommen. Der 5G-Mobilfunkstandard werde – nicht zuletzt mit der dafür erforderlichen Antennendichte – die Exposition von elektromagnetischen Feldern im Hochfrequenzbereich in einem unvorstellbaren Ausmaß erhöhen.

Petent: Krebsrisiko und genetische Veränderungen

Die zu befürchtenden Wirkungen umfassen seiner Aussage nach ein „erhöhtes Krebsrisiko, zellulären Stress, einen Anstieg gesundheitlicher freier Radikale, unkalkulierbare genetische Veränderungen, Änderungen der Strukturen und Funktionen im Reproduktivsystem, Defizite beim Lernen und Erinnern, neurologische Störungen und negative Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden“. Die Risiken des globalen 5G-Standards reichten jedoch weit über die Menschheit hinaus, zumal sich auch Hinweise zu unerwünschten Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt erhärtet hätten, heißt es in der Petition, die knapp 55.000 Mitzeichner gefunden hat.

Petent Eduard Meßmer fordert daher, Verfahren zur Vergabe von 5G-Mobilfunklizenzen auszusetzen und die Einführung des 5G-Mobilfunkstandards zu unterbinden, „solange wissenschaftlich begründete Zweifel über die Unbedenklichkeit dieser Technologie bestehen“.

Kritik an langen Bearbeitungszeiten für Beihilfeanträge

Zum Abschluss der öffentlichen Sitzung wird die Petition von Jürgen Thierfelder beraten. Er kritisiert, dass die Bearbeitungszeiten der entsprechenden Beihilfeanträge gemäß der Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) durch das Bundesverwaltungsamt (BVA) durchschnittlich vier bis sechs Wochen betragen und damit weit über der Bearbeitungszeit der Krankenversicherer (fünf bis sieben Tage) liegen würden.

Krankenhäuser und Ärzte würden zudem immer mehr dazu übergehen, die Zahlungsziele ihrer Rechnungen von vier auf zwei Wochen zu verkürzen. Somit seien Beihilfeberechtigte im öffentlichen Dienst mittlerweile regelmäßig dazu gezwungen, beim Aufkommen der Rechnungen „für Wochen in finanzielle Vorlage zu treten“.

Erstattung der Arztrechnung nach zwei Wochen

Dieser Umstand stelle insbesondere Berechtigte und deren Familien in den Laufbahngruppen „Einfacher Dienst bis Gehobener Dienst“ in Behandlungsfällen regelmäßig vor finanzielle Probleme, heißt es in der Petition, die mehr als 52.000 Unterstützer gefunden hat.

Gefordert wird daher, die BBhV und die damit verbundenen Durchführungsbestimmungen so anzupassen, dass Versorgungsempfänger einen Rechtsanspruch darauf haben, spätestens 14 Tage nach Einreichen ihrer Krankenhaus-oder Arztrechnungen die ihnen zustehende Erstattung zu erhalten.

Abschließendes Votum in späterer Sitzung

Im Verlauf der öffentlichen Sitzung erhalten die Petenten die Möglichkeit, ihr Anliegen kurz darzustellen, um dann Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten. An der Sitzung nehmen auch Mitglieder der Bundesregierung teil, die von den Abgeordneten zu den Themen befragt werden können.

Ein abschließendes Votum wird der Ausschuss in einer seiner späteren Sitzungen abgeben. (hau/16.09.2019)