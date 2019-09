Die Fortbildung von Richterinnen und Richtern beschäftigt den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz in einer öffentlichen Anhörung am Mittwoch, 25. September 2019. Dazu liegt ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen (19/8568) vor, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, die Qualifizierung von Richtern gesetzlich zu verankern. Die Sitzung unter Vorsitz von Stephan Brandner (AfD) beginnt um 11.30 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen

Nach dem Willen der Grünen soll in das Deutsche Richtergesetz das Recht und die Pflicht für Richter aufgenommen werden, sich zur Erhaltung und Fortentwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten fortzubilden nebst einer Verpflichtung der Dienstherren, dies durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen. In das Gerichtsverfassungsgesetz sollen spezifische qualitative Eingangsvoraussetzungen für Familienrichter und -richterinnen aufgenommen werden. Zudem will die Fraktion das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ändern.

Zur Begründung heißt es, die Verbesserung der Qualität des familiengerichtlichen Verfahrens sei ein seit Langem dringliches und allseits unterstütztes Vorhaben. Es gelte, unbeschadet des hohen Engagements der Familienrichter, endlich die nötigen strukturellen Veränderungen ins Werk zu setzen. Die Bundesregierung sei hier trotz eines einstimmigen Beschlusses des Bundestages vom Juli 2016 nach wie vor untätig. (mwo/16.09.2019)

Zeit: Mittwoch, 25. September 2019, 11.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

