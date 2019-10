Liveübertragung: Donnerstag, 17. Oktober, 14 Uhr

Ohne vorherige abschließende Aussprache wird der Bundestag am Donnerstag, 17. Oktober 2019, über eine Reihe von Vorlagen abstimmen:

Digitalisierung: Der Bundestag wird über einen Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Digitalisierung ernst nehmen – IT-Sicherheit stärken“ (19/7698) abstimmen. Die FDP fordert, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) aus der Zuständigkeit des Bundesinnenministeriums herauszulösen und als „zentrale Stelle für Fragen der IT-Sicherheit in der Informationsgesellschaft“ weiter zu etablieren. Das BSI müsse über alle Sicherheitslücken, die staatlichen Stellen bekannt werden, informiert werden und das „zentrale Schwachstellenmanagement“ übernehmen. Das Nationale Cyberabwehrzentrum (NCAZ) beim BSI soll nach dem Willen der Fraktion auf eine gesetzliche Grundlage gestellt und der Nationale Cyber-Sicherheitsrat „in die dritte Säule des neu zu schaffenden Digitalministeriums eingegliedert werden“. Zudem soll sich laut Vorlage eine neu einzusetzende Föderalismus-Kommission III auch mit der Frage der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Bereich der IT-Sicherheit beschäftigen. Der Entscheidung liegt eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat (19/13601) zugrunde.

Telekommunikation: Abschließend beraten wird im Plenum ein von der Bundesregierung eingebrachter Gesetzentwurf zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes (19/13441). Die Gesetzesänderung zielt darauf ab, die Verbreitung des digitalen Rundfunks zu fördern. Sie sieht die Einführung einer Ausrüstungspflicht in Form eines Empfängers vor, der zumindest den Empfang und die Wiedergabe von Hörfunkdiensten ermöglicht. In Bezug auf Autoradios ist die Regelung an die EU-Richtlinie 2018 / 1972 angelehnt, wonach der Empfänger zumindest den Empfang und die Wiedergabe von Hörfunkdiensten, die über digital-terrestrischen Rundfunk ausgestrahlt werden, ermöglichen muss. Zudem existiert für Autoradios eine Konformitätsvermutung, wenn Empfänger den harmonisierten europäischen Normen oder Teilen davon entsprechen. In Bezug auf übrige, für Verbraucher bestimmte, überwiegend für den Empfang von Ton-Rundfunk bestimmte Radiogeräte macht die Regierung von dem in der Richtlinie eröffneten Gestaltungsspielraum derart Gebrauch, dass der Empfänger zumindest den Empfang und die Wiedergabe von Hörfunkdiensten eines beliebigen, digitalen Verbreitungsweges ermöglichen muss. Diese Ausrüstungspflicht lehne sich an die Ausrüstungspflicht für Autoradios an, erweitere aber die Auswahl an möglichen Empfangswegen und dehne sie unter anderem auf den Empfang von Internetradio aus, heißt es in dem Entwurf. Die Ausrüstungspflicht betreffe nur Radiogeräte, die den Programmnamen anzeigen können, womit sie sich auf höherwertige Geräte beschränke und die Auswirkungen auf den Markt für Radiogeräte von geringem Wert begrenze. Ausgenommen seien Bausätze für Funkanlagen und Geräte, die Teil einer Funkanlage des Amateurfunkdienstes sind, da Bausätze und Funkanlagen des Amateurfunkdienstes üblicherweise von Funkamateuren verwendet würden. Ebenfalls ausgenommen seien Geräte, bei denen der Funkempfänger eine reine Nebenfunktion einnimmt (wie zum Beispiel bei Smartphones). Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie soll hierzu noch eine Beschlussempfehlung und einen Bericht vorlegen.

ERP-Sondervermögen: Der Bundestag wird einen von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf über die Feststellung des Wirtschaftsplans des European Recovery Program Sondervermögens für das Jahr 2020 (19/13442) abschließend und ohne Aussprache beraten. Die Bundesregierung will aus dem Sondervermögen des European Recovery Program (ERP) 787 Millionen Euro bereitstellen. Das Geld soll besonders mittelständischen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe zugute kommen. Mobilisiert werden könnten dadurch zinsgünstige Darlehen und Beteiligungskapital mit einem Volumen von etwa 7,9 Milliarden Euro, heißt es in dem Gesetzentwurf weiter. Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie wird dem Plenum hierzu eine Beschlussempfehlung vorlegen.

Beschlüsse zu Petitionen: Abschließend beraten werden 16 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen, die beim Bundestag eingegangen sind und vom Petitionsausschuss beraten wurden (19/13557, 19/13558, 19/13559, 19/13560, 19/13561, 19/13562, 19/13563, 19/13564, 19/13565, 19/13566, 19/13567, 19/13568, 19/13569, 19/13570, 19/13571, 19/13572). Die Beschlussempfehlungen betreffen die Petitionen in den Sammelübersichten 335 bis 350.

(ste/04.10.2019)