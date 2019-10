Liveübertragung: Donnerstag, 17. Oktober, 9 Uhr

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) gibt am Donnerstag, 17. Oktober 2019, vor dem Bundestag eine 20-minütige Regierungserklärung zum Europäischen Rat in Brüssel am 17. und 18. Oktober ab, bei dem unter anderem über den langfristigen EU-Haushalt diskutiert werden soll. Der Regierungserklärung schließt sich eine 75-minütige Debatte an. (hau/04.10.2019)