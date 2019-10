Sofortige Angleichung der Ostrenten an das Westniveau und ein Mindestlohn von zwölf Euro: Mit ihren Forderungen in einem Antrag zur Rentenpolitik (19/10285), den Die Linke vorgelegt und über den der Bundestag am Freitag, 27. September 2019, erstmals beraten hat, konnte sie bei den übrigen Fraktionen nicht punkten. Der Antrag wird nun im federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales weiterberaten.

Linke will „Rentenmauer einreißen“

In ihrer Rede sagte Dr. Gesine Lötzsch (Die Linke), „die Rentenmauer“ müsse „endlich weg“. Schon 2014 habe Kanzlerin Merkel eine Rentenangleichung bis 2020 versprochen. Gebrochene Versprechungen wie dieses sorgten für Lethargie und Politikverdrossenheit. Die Altersarmut in Deutschland sei eine Folge der Politik Helmut Kohls und der Arbeit der Treuhand, sie hätten „dramatische Massenarbeitslosigkeit“ und „brutale Arbeitsplatzvernichtung“ zur Folge gehabt.

Bundeskanzler Schröder habe dies mit der Schaffung eines riesigen Niedriglohnsektors fortgesetzt. Die geplante Abschaffung des Umrechnungsfaktors komme „einer Rentenkürzung gleich“; er müsse beibehalten werden. Zudem müsse der Mindestlohn deutlich auf mindestens zwölf Euro steigen.

CDU/CSU: Rentenüberführung war Erfolg

Für die Unionsfraktion warf Max Straubinger Lötzsch vor, ein Zerrbild zu entwerfen und die Errungenschaften des Aufbaus Ost außer Acht zu lassen. Die bisherige Rentenüberführung sei eine „große Erfolgsgeschichte“. Seit 1992 sei der Rentenwert in in Ostdeutschland von 51 Prozent auf 96,5 Prozent angestiegen.

Inzwischen gebe es in westdeutschen Grenzregionen ähnliche Einkommensverhältnisse wie in Teilen Ostdeutschlands – eine weitere Höherbewertung zugunsten der Ostdeutschen wäre nach Aussage Straubingers eine „große Ungerechtigkeit“ gegenüber den westdeutschen Bürgern.

AfD will Freibeträge für Rentner

Ulrike Schielke-Ziesing (AfD) sagte, die Fraktion Die Linke wolle mit ihrem Antrag lediglich den Parteifreunden in Thüringen für die anstehende Landtagswahl Unterstützung geben, sie habe daher einen „Schaufensterantrag“ mit einer „wild durcheinander gewürfelten Wunschliste“ vorgelegt. Eine Anhebung des Mindestlohns sei für Die Linke ein Allheilmittel.

Sinnvoller sei es aber, die Rahmenbedingungen für Unternehmen zu verbessern. Die von der AfD vorgeschlagene Freibetragslösung für Rentner könne mehr als 600.000 Altersrentnern und Erwerbsminderungsrentnern zugute kommen. Sie frage sich, warum Die Linke hier nicht zugestimmt habe.

SPD: Keine neuen Ungerechtigkeiten

Die SPD-Abgeordnete Daniela Kolbe sagt, jeder, der wie sie seinen Wahlkreis in Ostdeutschland habe, wisse, dass die Rentenangleichung für die Menschen dort ein wichtiges Thema sei. Dabei gehe es weniger um Geld als vielmehr um Wertschätzung.

Die Große Koalition habe ein Rentensystem für das gesamte Land ab 2025 beschlossen, dann sei ein Rentenpunkt in Ost und West gleich. Nach dem Willen der Linken solle aber weiterhin gelten, dass Ostdeutsche für einen Rentenpunkt weniger einzahlen müssten – dies sei „ziemlicher Kokolores“ und würde zu Ungerechtigkeiten führen.

FDP hält Forderung für Irreführung

Die Liberale Johannes Vogel lobte die Große Koalition „ausnahmsweise“ für den Beschluss, die Rentenangleichung 2025 zu vollenden.

Was Die Linke fordere und ausführe, sei dagegen „eine krasse Irreführung der Bürger“ – und würde dazu führen, dass ein gut verdienender Ingenieur in Leipzig mit jedem eingezahlten Euro einen höheren Rentenanspruch erwerbe als eine Pflegekraft in Düsseldorf. Dies wäre keine Überwindung der Spaltung, sondern schaffe vielmehr eine neue, sagte Vogel.

Grüne: Zerrbild der Spaltung

Für die Bündnis 90/Die Grünen sagte Markus Kurth, die Unterstellung Lötzschs, die Regierung setze darauf, dass viele ostdeutsche Rentner sterben würden, um weniger Geld für sie zahlen zu müssen, sei „eine Grobheit“, die „sich verbietet“. Es sei „traurig“, dass hier ein Zerrbild der Spaltung entworfen werde, um den Wahlkämpfern in Thüringen zu helfen.

Allein im Jahr 2017 habe man 29 Milliarden Euro für die Höherbewertung der ostdeutschen Renten ausgegeben. Die Höherwertung sei lange berechtigt gewesen, aber inzwischen habe Jena ein jährliches Bruttoinlandsprodukt von 40.000 Euro pro Kopf, Herne im Ruhrgebiet liege dagegen bei 23.000 Euro pro Kopf. Die Zahl der Bezieher der Grundsicherung im Alter sei derzeit im Westen höher als im Osten.

Antrag der Linken

Konkret fordert die Linksfraktion, den Rentenwert Ost zum 1. Juli 2019 anzuheben. Außerdem sollen die Löhne im Osten erheblich stärker steigen, weshalb der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werden soll. Die Rente nach Mindestentgeltpunkten für Beschäftigte mit niedrigem Einkommen soll fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Wer mindestens 25 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert war und wessen versicherungspflichtiges Einkommen zwischen 20 und 80 Prozent des Durchschnittsentgelts lag, soll einen Zuschlag auf seine Rente erhalten, so die Forderung der Linken. Die durchschnittliche Rente dieser Personen soll verdoppelt, maximal jedoch erhöht werden auf die Rentenhöhe, die sich aus einem Gehalt in Höhe von 80 Prozent des Durchschnittsentgelts ergibt, heißt es in dem Antrag. (suk/che/sas/27.09.2019)