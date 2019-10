Liveübertragung: Donnerstag, 17. Oktober, 10.40 Uhr

Die Abgeordneten beraten am Donnerstag, 17. Oktober 2019, aufgrund jüngster Ereignisse in einer Vereinbarten Debatte über die „Bekämpfung des Antisemitismus nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle“. (eis/15.10.2019)