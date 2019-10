Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble eröffnet am Montag, 14. Oktober 2019, die parlamentarische Konferenz „Strategien gegen Hatespeech – wo sind wir, welche Ziele haben wir?“ Veranstalter ist die „No Hate Parliamentary Alliance“ (Parlamentarische „No Hate“-Allianz) des Ausschusses für die Gleichstellung und Nichtdiskriminierung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, ein Zusammenschluss von Abgeordneten, die aktiv gegen Rassismus, Hass und Intoleranz eintreten. Die Konferenz beginnt um 9.30 Uhr im Großen Protokollsaal des Reichstagsgebäudes und dauert bis gegen 18 Uhr.

Im Anschluss an Schäuble werden der Leiter der deutschen Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Dr. Andreas Nick (CDU/CSU), und die Generalberichterstatterin für die Bekämpfung von Rassismus und Intoleranz bei der Parlamentarischen Versammlung, Gabriela Heinrich (SPD), sprechen.

Der erste Teil der Konferenz („Politisches Framing“) wird am Dienstag, 15. Oktober, ab 16 Uhr zeitversetzt mit deutschem Dolmetscherton im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Er wird zeitgleich mit englischem Dolmetscherton auf www.bundestag.de/en übertragen.

Politisches Framing , Constructive Journalism und Counterspeech

Im ersten Teil geht es von 10.15 bis 12.15 Uhr um das Konzept des „Politischen Framing“, das sich damit beschäftigt, wie Inhalte in der politischen Kommunikation präsentiert und von der Öffentlichkeit verstanden werden. Neben der kognitiven Linguistin Elisabeth Wehling von der University of California in Berkeley (USA) wird ein Mitglied der No Hate Parliamentary Alliance vortragen, ehe sich eine Diskussion anschließt.

Thema des zweiten Teils von 13.15 bis 15.50 Uhr ist der „konstruktive Journalismus“, der die Realität vollständiger abbilden möchte, indem Journalisten nicht nur über Probleme berichten, sondern auch Lösungen suchen. Nach Grußworten eines Vertreters des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Abgeordneten Florian Post, zuständiger Berichterstatter der SPD im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, werden die niederländische Journalistin Danielle Batist, Mitbegründerin des Constructive Journalism Project, und Momodou Malcolm Jallow, Mitglied der No Hate Parliamentary Alliance aus Schweden, zu den Teilnehmern sprechen. Eine Diskussion schließt sich an.

„Counterspeech“ lautet das Thema des dritten Teils der Konferenz von 15.50 bis 18 Uhr. Es geht darum, verschiedene Techniken zu beschreiben und auszuwerten, die Hatespeech durch Sprache und Narrative bekämpfen. Vortragen werden Thomas Laschyk, Mitgründer von „Volksverpetzer“, Mina Dennert, Gründerin von #jagärhär und Maryvonne Blondin aus Frankreich, Mitglied der No Hate Parliamentary Alliance. Nach einer Diskussion spricht Gabriela Heinrich das Schlusswort. (vom/08.10.2019)

Zeit: Montag, 14. Oktober 2019, 9.30 bis 18 Uhr

Ort: Berlin, Reichstagsgebäude, Sitzungssaal 2 M 001 (Großer Protokollsaal)