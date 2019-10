Liveübertragung: Freitag, 25. Oktober, 9 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 25. Oktober 2019, in 75-minütiger Debatte über verschiedene Vorlagen zum Klimaschutz. Der Koalitionsentwurf eines „Bundes-Klimaschutzgesetzes und Änderung weiterer Vorschriften“ (19/14337) soll zur federführenden Beratung an den Umweltausschuss überwiesen werden. Die Gesetzentwürfe von CDU/CSU und SPD zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht (19/14338) und zur Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes (19/14339) sollen federführend im Finanzausschuss beraten werden. An den Umweltausschuss überwiesen werden die Unterrichtung der Bundesregierung „Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050“ sowie ein Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel „Klimaschutz mit Vernunft – Durch Marktanreize zur Klimaneutralität“ (19/14344).

Bundesklimaschutzgesetz und Änderung weiterer Vorschriften

Mit dem Klimaschutzgesetz wollen CDU/CSU und SPD die Klimaschutzziele gesetzlich normieren. Dabei werden die Sektorziele des Klimaschutzplans in jährliche Emissionsbudgets für jeden Sektor übertragen. Für den Energiesektor sollen davon abweichend die Stützjahre 2022 und 2030 entscheidend sein. Die Emissionsbudgets sollen per Verordnung geändert werden können. Die öffentliche Hand soll verpflichtet werden, dagegen soll das Gesetz grundsätzlich keine Rechtswirkung für Private entfalten.

Die Einhaltung der Emissionsbudgets soll Aufgabe des Ministerium sein, in dessen Geschäftsbereich der jeweilige Sektor fällt. Das Umweltbundesamt soll jährlich im März über die Emissionsdaten des Vorjahres berichten. Auf Grundlage der Emissionsdaten sollen bei Über- oder Unterschreiten der Jahresbudgets die nachfolgenden Emissionsbudgets angepasst und gegebenenfalls erforderliche, zusätzliche Maßnahmen beschlossen werden.

Wird das Emissionsbudget eines Sektors überschritten, so soll die Bundesregierung verpflichtet werden, die Initiative zum Beschluss zusätzlicher Maßnahmen zu ergreifen. Das für den Sektor verantwortliche Bundesministerium soll diese Maßnahmen dann vorlegen. Für Klimafragen soll ein unabhängiger Expertenrat eingerichtet werden, dessen Mitglieder von der Bundesregierung bestimmt werden. Der Expertenrat für Klimafragen soll der Bundesregierung und dem Bundestag berichten.

Umsetzung des Klimaschutzprogramms im Steuerrecht

Mit ihrem Gesetzentwurf zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht wollen CDU/CSU und SPD, „die Herausforderungen der Kohlendioxid-Reduktion bis 2030 entschlossen und gleichzeitig sozial ausgewogen“ angehen. Umweltfreundliches Verhalten werde dadurch steuerlich stärker gefördert.“Es müsse „rasch und entschlossen“ gehandelt werden, um den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich zu begrenzen. Vorgesehen sind unter anderem eine steuerliche Förderung für energetische Sanierungsmaßnahmen an selbstgenutztem Wohneigentum, Entlastungen für Pendler, eine Absenkung der Mehrwertsteuer im Personenschienenbahnfernverkehr sowie die Einführung eines neuen Hebesatzes bei der Grundsteuer für Windenergieanlagen.

Energetische Sanierungsmaßnahmen an selbstgenutztem Wohneigentum sollen ab 2020 für einen befristeten Zeitraum von zehn Jahren durch einen prozentualen Abzug der Aufwendungen von der Steuerschuld gefördert werden. Förderfähig sind unter anderem die Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen oder Geschossdecken, die Erneuerung der Fenster oder Außentüren, die Erneuerung beziehungsweise der Einbau einer Lüftungsanlage, die Erneuerung einer Heizungsanlage, der Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung sowie die Optimierung bestehender Heizungsanlagen. Vorgesehen ist, dass 20 Prozent der Aufwendungen, maximal insgesamt 40.000 Euro je Objekt, über drei Jahre verteilt von der Steuerschuld abgezogen werden können.

Entlastung für Fernpendler

Zur Entlastung der Fernpendlerinnen und Fernpendler soll ab dem 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2026 die Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer um fünf auf 35 Cent angehoben werden. Alternativ können Pendlerinnen und Pendler, die mit ihrem zu versteuernden Einkommen innerhalb des Grundfreibetrages liegen, ab dem 21. Entfernungskilometer eine Mobilitätsprämie in Höhe von 14 Prozent der erhöhten Pauschale wählen. Dadurch sollen diejenigen Bürgerinnen und Bürger entlastet werden, bei denen ein höherer Werbungskostenabzug zu keiner entsprechenden steuerlichen Entlastung führt. Zur Umsetzung des Ziels, die Attraktivität des öffentlichen Personenschienenbahnfernverkehrs zu verbessern, wird der Mehrwertsteuersatz für diese Leistungen von 19 auf sieben Prozent gesenkt. Dies diene gleichzeitig der Rechtsvereinfachung und dem Bürokratieabbau, schreiben die Koalitionsfraktionen.

Zu den bisher zwei verschiedenen Hebesätzen bei der Grundsteuer, die von den Gemeinden festgelegt werden, soll ein dritter Hebesatz hinzukommen. Der neue besondere Hebesatz auf Gebiete für Windenergieanlagen soll höher sein müssen als der jeweilige Hebesatz für das land- und forstwirtschaftliches Vermögen beziehungsweise das Grundvermögen. Zu den Kosten des Gesetzentwurfs insgesamt heißt es, dass die finanziellen Auswirkungen ab 2020 bei 425 Millionen Euro liegen und bis 2024 auf 1,375 Milliarden Euro steigen sollen.

Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes

Um den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen zu verringern und die Bürgerinnen und Bürger zum klimafreundlichen Handeln zu ermuntern, soll das in besonders hohem Maße klima- und umweltschädliche Fliegen weiter verteuert werden. Daher soll die Luftverkehrsteuer zum 1. April 2020 erhöht werden, schreiben CDU/CSU und SPD in ihrem Gesetzentwurf zur Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes.

Zur Begründung heißt es, die bisherige Bepreisung des Luftverkehrs bilde die auch im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern besondere Klima- und Umweltschädlichkeit zum einen nicht ausreichend ab und habe zum anderen zu keiner nennenswerten nachhaltigen Veränderung der Wachstumsraten beim Passagieraufkommen und damit der Gesamtzahl der Flugbewegungen geführt. Ebenso wenig sei es zu einer Verkehrsverlagerung auf die Bahn gekommen.

Erhöhung von 7,50 Euro auf 10.03 Euro

Die Steuermehreinnahmen sollen im nächsten Jahr 470 Millionen Euro betragen und bis 2023 auf rund 850 Millionen Euro steigen. Die Steuermehreinnahmen würden auch zur Finanzierung der steigenden Ausgaben zur Bekämpfung des Klimawandels und der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen beitragen. Die Luftverkehrsteuer werde auf die Flugpreise aufgeschlagen und somit direkt an den Fluggast weitergegeben.

Im Einzelnen ist vorgesehen, dass die Luftverkehrssteuer für Flüge im Inland und in europäische Länder von derzeit 7,50 Euro auf 10,03 Euro erhöht wird. Für Flüge nach Afrika, in den Nahen und Mittleren Osten soll sie von 23,43 Euro auf 33,01 Euro steigen. Für noch weiter entfernt liegende Ziele wird die Steuer von 42,18 EUR auf 59,43 Euro erhöht.

Antrag der FDP

In ihrem Antrag formuliert die FDP Bedenken hinsichtlich der von der Bundesregierung mit dem Klimaschutzprogramm 2030 veranschlagten Maßnahmen und der Erreichung der damit verbundenen nationalen wie europäischen Ziele. Es „wird bereits jetzt deutlich, dass die geplanten Maßnahmen die Erreichung dieser Ziele nicht garantieren können und daher hohe Kosten auf die privaten Haushalte und Unternehmen zukommen werden, wenn die Bundesregierung gezwungen ist ihre Verpflichtungen durch den Zukauf von Emissionszuweisungen im Rahmen des EU-Effort-Sharing zu decken“, heißt es im Antrag.

Darüber hinaus stünden die Maßnahmen der Regierung und ihre Beschränkungswirkung auf die individuelle und unternehmerische Freiheit nicht im Verhältnis mit ihrer tatsächlichen Klimaschutzwirkung, schreibt die FDP. Deutschlands Beitrag zum globalen Klimaschutz sei trotz des vergleichsweise geringen Anteils von nur gut zwei Prozent der globalen Treibhausgasemissionen nicht zu unterschätzen. Gleichwohl müsse Klimaschutz mit Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität vereinbar sein, so die Antragsteller. Auch müsse er global realisiert werden.

Marktanreize für CO 2 -Kreislaufwirtschaft

Im Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, „ein umfassendes Emissionshandelssystem durch eine nationale Integration der Bereiche Verkehr und Gebäude auf den Weg zu bringen, um damit eine solide und rechtssichere Basis für einen sektorübergreifenden gesamteuropäischen und später möglichst viele andere Länder einschließenden CO 2 -Markt zu errichten“. Auch sollten über gezielte Forschungsförderung und den Abbau rechtlicher Hürden Marktanreize für eine CO 2 -Kreislaufwirtschaft geschaffen werden.

Mobilität müsse technologieoffen gestaltet sein, fordert die FDP. Verbraucher sollten sich bei der Wahl zwischen Elektro- und Verbrennungsmotor zwischen zwei klimafreundlichen Alternativen entscheiden können. Dies könne durch eine kontinuierlich ansteigende Verpflichtung zur Beimischung alternativer Kraftstoffe erreicht werden, schreiben die Liberalen.

(hle/vom/ste/23.10.2019)