Liveübertragung: Freitag, 25. Oktober, 14 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 25. Oktober 2019, eine Dreiviertelstunde lang über einen von FDP, der Linken und Bündnis 90/Die Grünen gemeinsam eingebrachten Antrag zur Einsetzung eines zweiten Untersuchungsausschusses zur „Pkw-Maut“ (19/14290). Nach der Debatte im Plenum soll die Vorlage in den Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung überwiesen werden.

Untersuchungsauftrag

Der nach Artikel 44 des Grundgesetzes einzusetzende Untersuchungsausschuss soll das „Verhalten der Bundesregierung, insbesondere des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Einführung der Infrastrukturabgabe umfassend aufklären“, heißt es im Antrag.

Der Europäische Gerichtshof hatte in seinem Urteil vom 18. Juni 2019 die Infrastrukturabgabe (auch Pkw-Maut genannt) als europarechtswidrig eingestuft. Grund war die damalige Ausgestaltung der Abgabe. Sie sah vor, eine Steuerentlastung für deutsche Pkw-Halter bei der Kraftfahrzeugsteuer einzuführen, die mindestens dem Betrag der entrichteten Abgabe entspricht. Entsprechende Verträge mit Betreibern zur Erhebung und Kontrolle der Infrastrukturabgabe seien bereits 2018, also noch vor der europäischen Rechtsprechung, geschlossen worden, heißt es in dem Antrag. Die Antragsteller sehen in diesem Vorgehen Risiken und gegebenenfalls auch erhebliche finanzielle Verpflichtungen für den Bund.

Konkret soll im Untersuchungsausschuss auch die Frage geklärt werden, welche Entscheidungen durch den jeweiligen Bundesverkehrsminister persönlich „im Hinblick auf die geplante Infrastrukturabgabe aus welchen Gründen gefällt“ wurden. Auch solle ermittelt werden, ob der Bundestag in den Planungs- und Projektzeiträumen jeweils umfassend und zeitnah über mögliche Risiken und politische Verpflichtungen informiert wurde. (ste/sas/22.10.2019)