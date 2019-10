Der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) will sich in seiner nächsten Sitzung unter anderem mit dem gescheiterten Versuch des späteren Attentäters Anis Amri befasssen, sich im Sommer 2016 aus Deutschland in die Schweiz abzusetzen. Darüber hinaus soll es um die Frage gehen, was ein Informant des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts (LKA) im Umfeld des islamistischen Predigers Abu Walaa über Amri, dem er dort begegnete, zu berichten wusste. Dazu sind für Donnerstag, 24. Oktober 2019, drei Beamte aus den Landeskriminalämtern in Düsseldorf und Berlin als Zeugen geladen. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Zwei Tage in Ravensburg in Haft

Beamte der Bundespolizei hatten Amri am 30. Juli 2016 auf der Durchreise nach Zürich auf dem Busbahnhof in Friedrichshafen aufgegriffen und festgehalten, weil sich bei ihm zwei gefälschte italienische Personalausweise sowie Rauschgift fanden. Um der zuständigen Ausländerbehörde in Kleve Gelegenheit zu geben, seinen Aufenthaltsstatus zu klären, kam der Tunesier zunächst für zwei Tage in Ravensburg in Haft.

Die nordrhein-westfälischen Behörden gelangten freilich zu der Einschätzung, es bestehe keine Gewähr, Amri binnen dreier Monate abschieben zu können, da aus Tunesien keine Passersatzpapiere vorlagen. Er sei daher nicht möglich, ihn in Abschiebehaft zu halten. Am 1. August konnte Amri das Gefängnis in Ravensburg wieder verlassen.

Zahlreiche ungeklärte Fragen

Der Ausschuss wird 24. Oktober zwei mit der Angelegenheit befasste Beamte aus den Landeskriminalämtern in Nordrhein-Westfalen und Berlin hören, Kriminalhauptkommissar K. und Kriminaloberkommissar G. K. Dieser hatte aus Berlin das LKA in Düsseldorf verständigt, dass Amri im Flixbus nach Zürich sitze. Die Mitteilung landete auf dem Schreibtisch von Kriminalhauptkommissar K., der die Polizei in Konstanz und die Bundespolizei in Friedrichshafen informierte. Dort nahm die Festnahme dann ihren Lauf.

Um die Affäre ranken sich zahlreiche ungeklärte Fragen. Warum hat man den polizeibekannten islamistischen Gefährder überhaupt daran gehindert, Deutschland zu verlassen? Hatten die beteiligten Landeskriminalämter die Absicht, ihm die Ausreise zu verwehren, oder wurde dies mehr oder minder spontan vor Ort entschieden? Wer hat eigentlich angeordnet, Amri im Land zu behalten? Auch dies ist bislang unbekannt. Warum sah keine der beteiligten Behörden eine rechtliche Handhabe, Amri über die richterlich verfügte Zweitagesfrist hinaus in Untersuchungshaft zu behalten? Dem Mann waren immerhin Urkundenfälschung, Rauschgiftbesitz, illegaler Aufenthalt und etliches mehr nachzuweisen.

Einschätzungen in Düsseldorf und Berlin

Der Berliner Kriminaloberkommissar G. K. ist in dem für politisch motivierte Ausländerkriminalität und radikalislamischen Terrorismus zuständigen Referat 54/1 des Polizeilichen Staatsschutzes tätig. Er war hier im Sommer 2016 mit Amri und mehreren anderen Islamisten aus dessen Umfeld befasst, darunter Amris engstem Vertrauten Bilel ben Ammar.

Über Angaben zur verhinderten Ausreise Amris hinaus erwarten die Abgeordneten von ihm allgemeine Auskünfte über die „operative Herangehensweise“ des Berliner LKA im Umgang mit dem radikalislamischen Milieu. Ein Thema könnte auch die unterschiedliche Einschätzung der von Amri ausgehenden Bedrohung durch die beiden Landeskriminalämter sein. In Düsseldorf hielt man den Mann für einen hoch gefährlichen, terrorgeneigten Islamisten, in Berlin eher für einen Kleinkriminellen.

Ein Informant namens VP01

Der nordrhein-westfälische Kriminalhauptkommissar K. war damals auch an der Ermittlungskommission (EK) „Ventum“ beteiligt, die sich gegen den „Deutschen Islamkreis“ (DIK) des Hildesheimer Hasspredigers Abu Walaa richtete. Das LKA verfügte in dieser Gruppe über einen Informanten, der in den Akten nur unter seinem Decknamen „VP01“ auftaucht.

Dieser Mann lernte im Kreis um Abu Walaa auch Amri kennen, über den er zwischen November 2015 und April 2016 mehr als 30 Mal berichtete. Ihm war unter anderem im Spätherbst 2015 der Hinweis zu verdanken, dass Amri sich damals mit der Idee trug, einen Anschlag mit einem Schnellfeuergewehr vom Typ Kalaschnikow zu verüben.

Dritter Zeuge VPF2

Als dritten Zeugen will der Ausschuss den damaligen Betreuer des Informanten „VP01“ im Düsseldorfer LKA befragen, der sich den Abgeordneten nicht mit seinem Namen vorstellen wird, sondern als „VPF2“ – VPF für „Vertrauenspersonen-Führer“. Abweichend vom üblichen diskreten Umgang der Behörden mit solchen Mitarbeitern darf VPF2 indes auch öffentlich aussagen. (wid/17.10.2019)

Zeit: Donnerstag, 24. Oktober 2019, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 23. Oktober, 13 Uhr, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Zeugen