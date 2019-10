Drei Petitionen behandelt der Petitionsausschuss unter Vorsitz von Marian Wendt (CDU/CSU) in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 21. Oktober 2019, im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin. Dabei geht es um den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft, die Besteuerung von Periodenprodukten und den „Holodomor“ in der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933. Die Sitzung beginnt um 11 Uhr und dauert voraussichtlich bis 14 Uhr.

Die Sitzung wird am Montag, 21. Oktober, ab 17 Uhr zeitversetzt im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Petition fordert Schutz von Bienen und anderen Insekten

Der Schutz von Bienen und anderen Insekten steht im Mittelpunkt der ab 11 Uhr zu behandelnden Petition des Imkermeisters Thomas Radetzki, die mehr als 72.000 Unterstützer gefunden hat. Darin fordert der Petent eine „Reformierung der Risikoprüfung für Pestizide zum Schutz von Bienen und anderen Insekten“. Der Bundestag möge gewährleisten, dass chemisch-synthetische Pestizidwirkstoffe und Pflanzenschutzmittel mit subletalen Effekten, wie immun- und neurotoxische sowie endokrine Störungen auf Nichtzielorganismen, insbesondere Honig- und Solitärbienen, nicht angewendet werden, heißt es in der Eingabe.

Das in die gleiche Richtung gehende Volksbegehren Artenvielfalt „Rettet die Bienen!“ hatte Anfang des Jahres in Bayern 1,8 Millionen Unterstützer gefunden, woraufhin der Bayerische Landtag den Gesetzesentwurf des Volksbegehrens für Artenvielfalt mit breiter Mehrheit angenommen hatte.

Defizite bei der Risikoprüfung von Pestizidwirkstoffen

In der vorliegenden Petition wird darauf verwiesen, dass das Europäische Gericht (EuG) Mitte 2018 anlässlich der Einschränkung der Anwendung bienenschädlicher Neonicotinoide erhebliche Defizite bei der Risikoprüfung von Pestizidwirkstoffen festgestellt habe. Die Wirkstoffe hätten die Prüfungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens erfolgreich durchlaufen, schreibt der Petent. Erst von den Zulassungsinhabern unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen und Berichte von Praktikern über Schäden bei Bienen und anderen Nichtzielorganismen hätten viele Jahre nach der Zulassung zu deren Einschränkung geführt.

Als Ersatz für die verbotenen Mittel kämen neue, ebenfalls systemische Insektizide zum Einsatz, „die nach denselben, offenkundig unzureichenden Risikoprüfungen zugelassen werden“, kritisiert Radetzki. Zum Teil handle es sich dabei um Stoffe mit den gleichen Wirkungsmechanismen wie die Nervengifte, deren Anwendung im Freiland jüngst verboten worden sei.

Ermäßigter Mehrwertsteuersatz für Binden und Tampons gefordert

Periodenprodukte wie Binden, Tampons und Menstruationstassen mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent statt wie derzeit mit dem regulären Steuersatz von 19 Prozent zu besteuern, wird in der ab etwa 12 Uhr zu behandelnden Petition gefordert. Die Eingabe weist mehr als 82.000 Mitzeichnungen auf. Mit der bisherigen Regelung, so schreibt die Petentin Jule Schulte, würden Menstruierende aller gesellschaftlichen Schichten und finanzieller Hintergründe „systematisch diskriminiert“.

Die Periode sei unausweichlich, heißt es in der Petition. Frauen menstruierten etwa 40 Jahre ihres Lebens einmal im Monat für etwa drei bis fünf Tage – „ob sie wollen oder nicht“. Das sei kein Luxus und sollte nicht als solcher besteuert werden.

„Steuerliche Diskriminierung von Frauen nicht mehr tragbar“

Schulte verweist auf Entscheidungen anderer Regierungen, „die erkannt haben, dass eine steuerliche Diskriminierung von Frauen in der heutigen Zeit nicht mehr tragbar ist“. So habe man sich in Kanada bereits 2015 entschieden, die sogenannte „tampon tax“ abzuschaffen. Kolumbien und Indien seien 2018 gefolgt.

Schottland habe im letzten Jahr sogar einen 5,2-Millionen-Pfund-Plan verabschiedet, der 395.000 Schülern und Studenten im Land Hygieneartikel frei zugänglich machen soll. „Es ist Zeit, nachzuziehen und zu zeigen, dass Deutschland verstanden hat, dass Gleichberechtigung in allen Bereichen der Politik Einzug halten muss“, heißt es in der Petition.

Petentin: Genozid am ukrainischen Volk anerkennen

Zum Abschluss seiner Sitzung berät der Petitionsausschuss ab etwa 13 Uhr eine Petition mit der Forderung, der Bundestag möge beschließen, „dass der Holodomor in der Ukraine in den 1932-1933 Jahren ein Genozid an dem ukrainischen Volke, verursacht durch sowjetische Regime unter der Führung von Stalin, ist“. Natalija Reifenstein-Tkachuk schreibt in ihrer von mehr als 73.000 Personen unterstützten Eingabe, das Wort Holodomor setze sich aus den ukrainischen Wörtern Holod und Moryty zusammen, die für Hunger und für Tötung/Vernichtung stünden.

Es gehe dabei nicht um eine „gewöhnliche Hungersnot“ verursacht durch Missernten, Wetterkatastrophen oder ähnliches, heißt es in der Petition. Vielmehr handle es sich um ein Verbrechen – „um eine künstliche, organisierte Hungersnot, die zig Millionen ukrainische Menschenleben gekostet und eine Nation von Landwirten dem Hungertod ausgesetzt hat“.

Abgabepflicht sämtlicher Ernteerträge

Angeordnet worden sei diese unmenschliche und ungeheuerliche Tat vom damaligen Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Josef Stalin, der damit den Widerstand der ländlichen ukrainischen Bevölkerung gegen die Zwangskollektivierung habe brechen wollen.

Ziel sei die Zerstörung des kulturellen und religiösen ukrainischen Lebens gewesen, schreibt die Petentin. Auf Anweisung Stalins sei ein Gesetz erlassen worden, womit unerreichbar hohe Getreideabgabequoten eingeführt wurden, was die Bauern dazu zwang, sämtliche Ernteerträge abzugeben.

Abschließendes Votum in späterer Sitzung

Im Verlauf der öffentlichen Sitzung erhalten die Petenten die Möglichkeit, ihr Anliegen nochmals kurz darzustellen, um dann konkrete Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten.

An der Sitzung nehmen auch Mitglieder der Bundesregierung teil, die von den Abgeordneten zu den Themen befragt werden können. Ein abschließendes Votum wird der Ausschuss in einer seiner späteren Sitzungen fällen. (hau/14.10.2019)

Zeit: Montag, 21. Oktober 2019, 11 bis 14 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Hause, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Besucher, die an der Sitzung als Zuhörer teilnehmen möchten, können sich beim Sekretariat des Petitionsausschusses (E-Mail: vorzimmer.peta@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Es soll möglichst auch angegeben werden, zu welchem Thema eine Teilnahme gewünscht wird. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.