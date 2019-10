Liveübertragung: Freitag, 18. Oktober, 1.25 Uhr

Der von der Bundesregierung vorgelgte Gesetzentwurf „zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren“ (19/13837) steht am Donnerstag, 17. Oktober 2019, auf der Tagesordnung des Bundestages. Nach halbstündiger Debatte soll die Vorlage zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen werden.

Änderungen im Jugendgerichtsgesetz

Mit der EU-Richtlinie 2016 / 800 vom 11. Mai 2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, liege eine weitere Maßnahme zur Verwirklichung des Fahrplans zur Stärkung der Verfahrensrechte von Verdächtigen oder Beschuldigten in Strafverfahren vor, den der Rat der Europäischen Union am 30. November 2009 angenommen hat, teilt die Bundesregierung mit.

Deutschland habe sich stets für die Schaffung dieser gemeinsamen Mindeststandards innerhalb der Europäischen Union eingesetzt. Die Umsetzung der Richtlinie soll mit dem vorliegenden Entwurf insbesondere durch Änderungen im Jugendgerichtsgesetz (JGG) und punktuell in der Strafprozessordnung (StPO), dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) und dem Gerichtskostengesetz (GKG) erfolgen. (hau/16.10.2019)