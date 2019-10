Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur „Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigungen“ setzt sich der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz in einer öffentlichen Anhörung am Mittwoch, 23. Oktober 2019, auseinander. Die Sitzung unter Leitung von Stephan Brandner (AfD) beginnt um 16.30 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit dem Gesetzentwurf soll die sogenannte PKH-Richtlinie der Europäischen Union in deutsches Recht umgesetzt werden. Dabei handelt es sich um die Richtlinie über Prozesskostenhilfe (PKH) für Verdächtige und beschuldigte Personen in Strafverfahren sowie für gesuchte Personen in Verfahren zur Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls.

Die Richtlinie flankiert nach Darstellung der Regierung das Recht auf Zugang zum Rechtsbeistand, indem Beschuldigten und gesuchten Personen die Unterstützung des jedenfalls vorläufig durch die Mitgliedstaaten finanzierten Rechtsbeistands zur Verfügung gestellt wird. Festgelegt werden Mindestvorschriften über das Recht auf Prozesskostenhilfe für den genannten Personenkreis.

„System der notwendigen Verteidigung beibehalten“

Mit dem Gesetzentwurf will die Regierung die Strafprozessordnung und das Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Vorgaben der Richtlinie anpassen. Aufgrund der Notwendigkeit, dabei das Recht der notwendigen Verteidigung und Pflichtverteidigung zu ändern, soll dieser bisher wesentlich von Richterrecht geprägte Bereich umfassend normiert und klarer strukturiert werden. Das System der notwendigen Verteidigung will die Regierung dabei grundsätzlich beibehalten.

Es sei nicht notwendig, ein reines Prozesskostenhilfesystem einzuführen, sondern die Vorgaben ließen sich auch im bestehenden System der notwendigen Verteidigung umsetzen, heißt es weiter. Dieses diene dem Schutz des Beschuldigten und der besseren Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, indem jedem unverteidigten Beschuldigten unabhängig von dessen finanzieller Leistungsfähigkeit ein zunächst staatlich finanzierter Pflichtverteidiger zur Seite gestellt wird, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich sei. (vom/16.10.2019)

Zeit: Mittwoch, 23. Oktober 2019, 16.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-32430, Fax: 030/227-36081, E-Mail: rechtsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen