Eine gemeinsame öffentliche Sitzung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur mit dem Ausschuss für nachhaltige Entwicklung und Raumordnung der französischen Nationalversammlung findet am Mittwoch, 23. Oktober 2019, per Videokonferenz statt. Die Sitzung unter Vorsitz von Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 15.30 Uhr im Sitzungssaal E 600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Die Abgeordneten wollen sich mit drei Themen befassen: der Mobilitätswende, den grenzüberschreitenden Verkehren und den grenzüberschreitenden Infrastrukturen und der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur. (vom/17.10.2019)

Zeit: Mittwoch, 23. Oktober 2019, 15.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 600

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-32426, Fax: 030/227-30017, E-Mail: verkehrsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.