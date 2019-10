Liveübertragung: Donnerstag, 7. November, 11.10 Uhr

Der Deutsche Bundestag befasst sich am Donnerstag, 7. November 2019, in einer Vereinbarten Debatte mit dem Thema „Zukunft der beruflichen Bildung in der digitalen Arbeitswelt“. Eine Stunde ist für die Diskussion eingeplant. (hau/28.10.2019)