Von der Tagesordnung am Donnerstag, 24. Oktober 2019, abgesetzt hat der Bundestag die steuerliche Förderung der Elektromobilität. Ursprünglich sollte der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weitere steuerlicher Vorschriften (19/13436) abschließend beraten und abgestimmt werden. Ebenfalls abgestimmt werden sollte über einen Antrag der AfD (19/6007), in der diese Steuervorteile für E-Fuel-Antriebe fordert, über einen Antrag der Linksfraktion mit dem Titel „Umsatzsteuer auf Menstruationsprodukte absenken“ (19/10280) sowie über einen Antrag der FDP zur „Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Freifunk-Initiativen“ (19/6490).

Regierung: Sonderabschreibung für reine E-Lieferfahrzeuge

Konkret sind in dem auch als „Jahressteuergesetz“ bezeichneten Entwurf – über die bereits 2018 in Kraft getretenen steuerlichen Regelungen hinaus – zusätzliche Maßnahmen im Steuerrecht vorgesehen. Hierzu gehören unter anderem eine Sonderabschreibung für rein elektrische Lieferfahrzeuge und eine neue Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die Entfernungspauschale, insbesondere bei Jobtickets. Außerdem ist die Verlängerung der Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagenbesteuerung bei privater Nutzung eines betrieblichen Elektro- oder extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugs geplant. Auch die Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische Aufladen eines Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens und für die zeitweise zur privaten Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung sollen verlängert werden.

Als weitere Maßnahmen nennt die Bundesregierung im Entwurf unter anderem steuerliche Entlastungen für Arbeitnehmer, Verfahrenserleichterungen für Arbeitgeber und unterstützende Maßnahmen zur Entspannung am Wohnungsmarkt, so etwa die Einführung eines neuen Pauschbetrages für Berufskraftfahrer oder die Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen und Einkommensteuerbefreiung von Sachleistungen im Rahmen alternativer Wohnformen, wie etwa „Wohnen für Hilfe“. Darüber hinaus enthält der Entwurf Maßnahmen zur Gestaltungsbekämpfung und Sicherung des Steueraufkommens sowie Anpassungen an das EU-Recht sowie an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes.

Antrag der AfD

In ihrem Antrag (19/6007) fordert die AfD-Fraktion die Gleichstellung von Fahrzeugen, die mit synthetischen Kraftstoffen oder Biokraftstoffen angetrieben werden, mit Elektrofahrzeugen. Die Abgeordneten verweisen darauf, dass Fahrzeuge, die batterieelektrisch angetrieben werden, von der Kraftfahrzeugsteuer befreit seien und an der Energiesteuer auf Mineralöle, der die übrigen Kraftfahrzeuge zusätzlich unterliegen, nicht teilnehmen würden. Bei Lkw gelte ferner eine Befreiung von der Mautpflicht. Begründet würden diese Regelungen durch die besondere Förderwürdigkeit dieser Antriebe aufgrund ihrer besonderen Umweltverträglichkeit, heißt es in der Vorlage. Teilweise dürften elektrische Fahrzeuge darüber hinaus auch Fahrspuren und Parkplätze benutzen, die für den übrigen Verkehr gesperrt sind.

Neben den beschriebenen Antrieben gebe es jedoch eine Reihe von weiteren Antriebskonzepten, die hinsichtlich der Umweltverträglichkeit mit den Eigenschaften der batterieelektrischen Antriebe vergleichbar seien, schreibt die AfD-Fraktion. So etwa der Betrieb von Verbrennungsmotoren mit sogenannten E-Fuels (synthetisch hergestellten Kraftstoffen) oder auch der Betrieb mit Biokraftstoffen. Diese Antriebsarten wiesen gegenüber dem Elektroantrieb keinerlei schlechtere Umweltauswirkungen auf und hätten zusätzlich den Vorteil, bei der Versorgung der Fahrzeuge auf das vorhandene Tankstellennetz zurückgreifen zu können.

Vor diesem Hintergrund wird die Bundesregierung unter anderem aufgefordert, das Energiesteuergesetz so zu ändern, „dass Energiesteuern auf synthetische Kraftstoffe und Biokraftstoffe künftig nur noch in der Höhe erhoben werden, wie dies für das Äquivalent in elektrischem Strom erhoben würde“. Außerdem müsse das Kraftfahrzeugsteuergesetz so geändert werden, dass die Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge analog auch für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gilt, „sofern technisch sichergestellt ist, dass diese nur mit synthetischen Kraftstoffen oder Biokraftstoffen betrieben werden können“.

Antrag der Linksfraktion

Menstruationsprodukte sollen geringer besteuert werden. Dafür setzt sich die Linksfraktion ein, die in ihrem Antrag (19/10280) fordert, Produkte wie etwa Tampons oder Binden in die Liste der Gegenstände aufzunehmen, für die die Umsatzsteuer auf sieben Prozent ermäßigt wird. Außerdem soll sichergestellt werden, dass Menstruationsprodukte in öffentlichen Einrichtungen und öffentlichen Gesundheitsstellen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

In der Begründung des Antrags heißt es, einkommensabhängige Steuern wie die Umsatzsteuer seien sozial ungerecht. Die Steuerbelastung wirke umso stärker, je niedriger das Einkommen sei. „Frauen trifft diese Ungerechtigkeit in mehrfacher Weise. Sie erhalten ohnehin im Schnitt 21 Prozent weniger Gehalt als Männer für viele Produkte und Dienstleistungen müssen Frauen dagegen mehr bezahlen.“ Eine besonders offensichtliche Ungerechtigkeit stelle die aktuelle Besteuerung von Menstruationsprodukten dar, da diese mit dem generellen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent besteuert würden.

Antrag der FDP

Die Freifunkinitiativen in Deutschland sollen gemeinnützig werden. Das ist das Anliegen eines Antrags der FDP (19/6490). Die Initiativen seien weit mehr als technische Serviceanbieter, argumentieren die Liberalen. „Sie sind gesellschaftlich aktive Vereine, die für ihre eigene Nachbarschaft und darüber hinaus freies Internet bereitstellen und ihr Wissen diskutieren und weitergeben.“

Frei bedeute in diesem Zusammenhang, dass die bereitgestellten Netze öffentlich und anonym zugänglich seien. Außerdem würden die Netze nicht kommerziell betrieben und nicht ausgewertet. Die transportieren Informationen seien nicht einsehbar, veränderbar oder zensierbar. (sas/hle/hau/hle/23.10.2019)