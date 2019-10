Liveübertragung: Donnerstag, 7. November, 12.15 Uhr

Die Fraktion Die Linke hat einen Antrag mit dem Titel „Hartz IV überwinden – Für gute Arbeit und soziale Garantien“ angekündigt, den der Bundestag am Donnerstag, 7. November 2019, in erster Lesung beraten wird. Im Anschluss an die 60-minütige Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag zur weiteren Beratung an die Ausschüsse, unter Federführung des Ausschusses für Arbeit und Soziales, überwiesen werden. Zur Abstimmung stehen mehrere Anträge der Oppositionsfraktionen an. Zu dem Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Rechtssicherheit für die Kommunen und Jobcenter – Berechnung der Kosten der Unterkunft in der Grundsicherung vereinfachen“ (19/7030) und dem Antrag der Fraktion Die Linke „Wohnkostenlücke schließen – Kosten der Unterkunft existenzsichernd gestalten“ (19/6526) gibt es eine gemeinsame Beschlussvorlage des Ausschusses für Arbeit und Soziales (19/9324), in dem die Ablehnung der Initiativen empfohlen wird.

Die gleiche Empfehlung spricht der Ausschuss für Arbeit und Soziales ein seiner Beschlussvorlage (19/14217) zum Antrag der Linksfraktion mit dem Titel „Sozialstaat stärken – Hartz IV sofort auf 582 Euro erhöhen“ (19/10621) aus. Auch bei einem weiteren Antrag der Fraktion Die Linke „Verwaltungskosten der Jobcenter senken – Bagatellgrenze für Rückforderungen anheben“ (19/11097) wird in der Beschlussvorlage des Ausschusses für Arbeit und Soziales (19/14202) Ablehnung empfohlen. Für das gleiche Votum setzt sich der Ausschuss auch in der Beschlussempfehlung (19/14469) zu dem Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Hartz IV entbürokratisieren – Bagatellgrenze einführen“ (19/14064) ein.

Linke: Kosten der Unterkunft „existenzsichernd gestalten“

Die Linke fordert in einem Antrag (19/6526), die Kosten der Unterkunft im Arbeitslosengeld-II-Bezug existenzsichernd zu gestalten. Der massive Mietanstieg der vergangenen Jahre belaste arme Haushalte bis hin zu Haushalten mit mittlerem Einkommen.

Die Übernahme der Wohnkosten sei derzeit unzureichend gesetzlich geregelt, obwohl Wohnen zum verfassungsrechtlich geschützten Existenzminimum gehöre, schreibt die Fraktion. Sie verlangt deshalb, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegt, der die Wohnkostenlücke im Zweiten und Zwölften Sozialgesetzbuch schließt.

FDP: Pauschalierung von für Unterkunft und Heizung

Die FDP-Fraktion tritt in ihrem Antrag (19/7030) dafür ein, den Ländern und Kommunen eine stärkere Pauschalierung von Leistungen für Unterkunft und Heizung zu ermöglichen.

Sie fordert ferner mehr Rechtssicherheit für die Kommunen bei der Berechnung der Pauschalbeträge oder der Kostenobergrenzen für Unterkunft und Heizung sowie konkrete Vorgaben zum Berechnungsverfahren, zur Methodik und zu den Quellen für die Datenanalyse bei der Bestimmung der Pauschalbeträge oder Kostenobergrenzen

Linke: Hartz-IV-Regelsatz auf 582 Euro erhöhen

In einem weiteren Antrag der Linksfraktion (19/10621) wird gefordert, den Hartz-IV-Regelsatz sofort auf 582 Euro zu erhöhen. Die Fraktion kritisiert, dass die aktuelle Armutsquote der Bevölkerung mit 16,1 Prozent deutlich höher liege als vor den Agenda-2010-Reformen und der damit verbundenen Einführung des Arbeitslosengelds II (ALG II).

Das soziokulturelle Existenzminimum dürfe nicht länger politisch motiviert kleingerechnet werden, es müsse sich an der Armutsgrenze orientieren, schreiben die Abgeordneten.

FDP und Linke für Bagatellgrenzen

Die Senkung der Verwaltungskosten der Jobcenter und die Einführung einer Bagatellgrenze für Rückforderungen fordern die Linken in einem weiteren Antrag (19/11097). Um die Verwaltungskosten der Jobcenter zu senken und die Mitarbeiter in ihrer Arbeit zu entlasten, sei es nötig, ineffiziente Verwaltungstätigkeiten zu minimieren, heißt es in der Vorlage. Hierzu gehörten Rückforderungen, die die Jobcenter bei Übernahme von Leistungen stellen, die sich im Bagatellbereich bewegen. Im Jahr 2018 seien knapp 1,1 Millionen Rückforderungsbescheide mit einem Kleinbetrag von bis zu 50 Euro ergangen, wie die Abgeordneten erläutern. Sie verlangen deshalb, auf Rückforderungen zu verzichten, wenn diese einen Betrag von 50 Euro nicht übersteigen, da andernfalls die Kosten der Einziehung dieses Betrages in keinem Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stünden.

Die FDP-Fraktion fordert weniger Bürokratie im Hartz-IV-System durch die Einführung einer Bagatellgrenze. In ihrem Antrag (19/14064) verlangt sie konkret, eine Bagatellgrenze von 25 Euro für Aufhebungs-und Erstattungsverfahren von Jobcentern einzuführen. Sie begründet die Initiative mit dem schwerfälligen System in der Grundsicherung für Arbeitssuchende, das dazu führe, dass Jobcenter-Mitarbeiter in Bürokratie ersticken und überproportional viel Zeit mit der Bearbeitung von Anträgen anstatt mit der Vermittlung der Arbeitslosen verbringen. (che/hau/28.10.2019)