Der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) will sich in seiner nächsten Sitzung ein weiteres Mal mit dem verhinderten Grenzübertritt des späteren Attentäters Anis Amri im Sommer 2016 befassen. Darüber hinaus soll es um den Verdacht der Aktenmanipulation im Berliner Landeskriminalamt gehen und um die Rolle eines V-Mannes im Kreis um den Hildesheimer Hassprediger Abu Walaa, in dem Amri verkehrte. Dazu sind für Donnerstag, 7. November 2019, ein Beamter der Bundespolizei sowie eine Kriminaloberkommissarin und ein Kriminalhauptkommissar aus den Landeskriminalämtern in Berlin und Nordrhein-Westfalen als Zeugen geladen. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses.

Verdacht der Aktenmanipulation

An erster Stelle wird der Ausschuss die Kriminaloberkommissarin A. B. zum Verdacht der Aktenmanipulation im Berliner Landeskriminalamt nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz im Dezember 2016 befragen. Die Zeugin war bereits für den 26. September zur Vernehmung geladen, damals aber nicht zu Wort gekommen. Sie war im Sommer und Herbst 2016 mit Amris Aktivitäten auf dem Berliner Drogenmarkt befasst und hatte Anfang November einen ausführlichen, auf 71 abgehörte Telefonate gestützten Bericht verfasst, in dem von einer Verwicklung Amris in „banden- und gewerbsmäßigen“ Rauschgifthandel die Rede war. Wäre dies der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis gelangt, hätte sich mit dem Vorwurf womöglich ein Haftbefehl begründen lassen.

Nach Angaben eines anderen LKA-Beamten war mit dem damaligen Vorgesetzten der Zeugin, Kriminaloberkommissar L., vereinbart, dass dieser auf der Grundlage ihres Berichtes eine Strafanzeige formulienen sollte, was indes unterblieb. Erst nach Amris Attentat entsannen sich L. und sein Kollege O. des alten Vorgangs und leiteten den Bericht am 19. Januar 2017 nachträglich an die Staatsanwaltschaft weiter, allerdings in verkürzter und entschärfter Fassung. Amri erschien jetzt nicht mehr als „gewerbsmnäßiger“ Rauschgifthändler, sondern als kleiner Gelegenheitsdealer. Der Sonderermittler des Berliner Senats Bruno Jost wertete die Eingriffe der Beamten L. und O. in den Text der Kollegin B. als Versuch, zu vertuschen, dass es vor dem Anschlag eine Handhabe gegeben hätte, den späteren Attentäter dingfest zu machen.

Hinderungsgrund für Ausreise im Fokus

Der gescheiterte Versuch Amris, Deutschland im Sommer 2016 zu verlassen, war bereits in der vorigen Sitzung zur Sprache gekommen. Auf der Fahrt von Berlin nach Zürich war der Tunesier am 30. Juli kurz nach Mitternacht in Friedrichshafen aus dem Bus geholt und festgenommen worden. Ein Hinweis auf Amris geplante Ausreise war am Tag zuvor vom LKA Berlin ans LKA Düsseldorf gegangen und von dort an die Bundespolizei weitergeleitet worden. Der Ausschuss wird am Donnerstag einen Oberkommissar der Bundespolizei hören, der Amri damals gemeinsam mit einem Kollegen durchsucht und in Gewahrsam genommen hatte. Der Zeuge hatte auch den bei den Akten liegenden Bericht über den Vorfall verfasst. Nach wie vor zu klären ist die Frage, aus welchem Grund Amri an der Ausreise gehindert wurde, und wer dies veranlasste. In der vorigen Woche hatten Zeugen aus den Landeskriminalämtern in Berlin und Nordrhein-Westfalen beteuert, das ihre Behörden mit der Entscheidung nichts zu tun hatten, und die Verantwortung der Bundespolizei zugewiesen.

Voraussichtlich im nächsten Jahr will der Ausschuss dazu auch den Vorgesetzten der an der Festnahme beteiligten Beamten hören. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Amri festgesetzt, weil sich in seinem Gepäck außer Drogen zwei gefälschte italienische Personalausweise fanden. Ein Thema der Befragung könnte auch sein, warum die Polizei in Süddeutschland nicht den Rat der Kollegen in Berlin und Nordthein-Westfalen einholte, denen Amri seit langem als islamistischer Gefährder bekannt war.

Befragung eines weiteren Zeugen

Als letzten Zeugen will der Ausschuss einen Kriminalhauptkommissar aus dem Düsseldorfer LKA anhören, der sich als „VPF-3“ vorstellen wird. Er war an der Betreuung eins Informanten im Umfeld des islamistischen Predigers Abu Walaa beteiligt, der dort auch mit Amri zu tun hatte.

Vom diesem V-Mann stammte im November 2015 der Hinweis, Amri plane womöglich ein Attentat mit einem Schnellfeuergewehr. In der vorigen Woche hatte der Ausschuss einen anderen Betreuer gehört, den Zeugen „VPF-2“, der sich in den höchsten Tönen über Qualität und Zuverlässigkeit der langjährig geführten Quelle äußerte. (wid/04.11.2019)

Zeit: Donnerstag, 7. November 2019, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Liste der Zeugen