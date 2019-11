Aktuelle Entwicklungen letaler autonomer Waffensysteme sowie die Rolle Deutschlands im Kontext internationaler Bemühungen zur Prohibition oder Restriktion derselben ist Thema einer öffentlichen Anhörung des Unterausschusses Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Die Sitzung unter der Leitung von Matthias Höhn (Die Linke) findet am Mittwoch, 6. November 2019, statt und beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal 4.300 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Die Zusammenkunft des Gremiums dient auch der Vorbereitung auf die jährlich stattfindende Staatenkonferenz der Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) im November 2019. Ziel dieser Konferenz ist es, bestimmte Waffentypen zu bannen, die etwa nicht zu rechtfertigende Leiden in Kampfgruppen oder in der Zivilgesellschaft nach sich ziehen.

Der Abrüstungsausschuss ist ein Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses. Er befasst sich mit abrüstungspolitischen Themen, etwa mit dem langfristigen Ziel einer Welt ohne Nuklearwaffen. Die Abgeordneten thematisieren zudem den Fortschritt bei der weltweiten Ächtung von Streumunition oder der konventionellen Rüstungskontrolle in Europa und beraten parlamentarische Anträge wie zum Abzug von Atomwaffen aus Deutschland. (ste/31.10.2019)

Zeit: Mittwoch, 6. November 2019, 18 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.300

Interessierte Besucher können sich bis Dienstag, 5. November, 10 Uhr, beim Sekretariat des Auswärtigen Ausschusses (Fax: 030/227-36131, E-Mail: auswaertiger-ausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen