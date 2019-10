„Rohstoffe unter besonderer Berücksichtigung von E-Mobilität“ lautet das Thema einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am Mittwoch, 6. November 2019. Die Sitzung unter Leitung von Dr. Peter Ramsauer (CDU/CSU) beginnt um 10 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird am Mittwoch, 6. November, ab 17 Uhr zeitversetzt im Parlamentsfenrsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Handlungsempfehlungen gefragt

Ziel der Anhörung ist es, entwicklungspolitische und menschenrechtliche Fragen in den rohstoffabbauenden Ländern in den Fokus zu nehmen. Dabei sollen Chancen und Risiken von Elektromobilität zur Erreichung des Pariser Klimaschutzabkommens sowie der nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) eine besondere Rolle spielen.

Die geladenen Sachverständigen sollen politische Handlungsempfehlungen geben oder die Formulierung solcher Handlungsempfehlungen ermöglichen. Die wissenschaftliche Erkenntnislage soll festgehalten und Herausforderungen sowie Wege zu deren Bewältigung sollen aufgezeigt werden.

Zwei Themenblöcke

Die Anhörung gliedert sich in die beiden Themenblöcke der Bestandsaufnahme und der Handlungsempfehlungen. Auskunft erhoffen sich die Abgeordneten unter anderem zunächst darüber, welche Länder und Regionen mit Blick auf die E-Mobilität wirtschaftlich und mit Blick auf ihre Umwelt- und Klimabilanz profitieren werden und welche mit Nachteilen rechnen müssen. Auch nach dem Konfliktpotenzial der für die E-Mobilität benötigten Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Kupfer, Nickel, Graphit und seltene Erden im Vergleich mit den bisherigen Konflikten um Rohstoffe wie Erdöl, Koltan, Platin, Gold oder Uran erkundigen sich die Abgeordneten.

Im zweiten Themenblock ist von Interesse, wie Strategien für die nachhaltige Rohstoffversorgung für die E-Mobilität aussehen können und was dazu beitragen kann, die Wertschöpfung und die Lebensbedingungen in den Abbaugebieten zu verbessern. Gefragt werden soll darüber hinaus, ob sich die E-Mobilität auch für Verkehrskonzepte in den Ländern des globalen Südens eignet. (vom/29.10.2019)

Zeit: Mittwoch, 6. November 2019, 10 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Liste der geladenen Sachverständigen: