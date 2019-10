Geldwäsche und Finanzkriminalität sind das Thema einer öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses am Mittwoch, 6. November 2019. Konkret werden ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur „Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie“ (19/13827), ein Antrag der Fraktion Die Linke zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (19/11098) sowie ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen zur „Geldwäsche im Immobiliensektor“ (19/10218) beraten.

Die Sitzung unter der Leitung von Bettina Stark-Watzinger (FDP) beginnt um 15 Uhr im Sitzungssaal E 400 im Paul-Löbe-Haus in Berlin und dauert zweieinviertel Stunden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die Bundesregierung will schärfer gegen Geldwäsche vorgehen und dafür unter anderem die Verschwiegenheitsverpflichtung der freien Berufe einschränken und den Edelmetallhandel stärker regulieren. Der von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (19/13827) sieht in diesem Zusammenhang eine Absenkung des Schwellenbetrages vor, ab dem Güterhändler geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegen. Die Erkenntnisse der nationalen Risikoanalyse hätten ergeben, dass insbesondere im Bereich des Goldhandels ein starker Bargeldverkehr knapp unterhalb der gegenwärtigen Schwelle für die Identifizierungspflicht von 10.000 Euro stattfinde. Es werde offensiv damit geworben, wie viel Edelmetall identifizierungsfrei eingekauft werden könne. Daher soll die Schwelle von 10.000 auf 2.000 Euro gesenkt werden, um diesen Umgehungshandel zu unterbinden beziehungsweise signifikant zu beschränken, wie es im Gesetzentwurf heißt.

Zu den weiteren Maßnahmen gehört die Ausweitung des Kreises der sogenannten geldwäscherechtlich Verpflichteten. Dienstleistungsanbieter im Bereich von virtuellen Währungen sollen künftig generell als geldwäscherechtlich Verpflichtete gelten. In der Begründung des Entwurfs heißt es, virtuelle Währungen hätten in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die weltweite Marktkapitalisierung habe im Januar 2018 mit rund 700 Milliarden Euro ihren Höhepunkt erreicht. Mit der gewachsenen Verbreitung seien jedoch auch die Risiken gestiegen. Insbesondere die Anonymität virtueller Währungen ermögliche ihren potenziellen Missbrauch für kriminelle und terroristische Zwecke.

Antrag der Fraktion Die Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung auf, zusammen mit den Ländern einen Masterplan zur Geldwäschebekämpfung zu erarbeiten und einen Gesetzentwurf mit weiteren Maßnahmen vorzulegen. In ihrem Antrag wird auch gefordert, die nationale Geldwäsche-Risikoanalyse weiterzuentwickeln und Whistleblowern bei Meldungen über mutmaßliche Verstöße gegen das Geldwäschegesetz einen umfassenden Schutz zu gewähren. Außerdem soll ein öffentliches Register der wirtschaftlich Berechtigten von Immobilien eingerichtet werden. Zu den weiteren Forderungen gehört die Verbesserung der Geldwäsche-Aufsicht. Die für die Geldwäschebekämpfung zuständigen Behörden sollen personell und materiell besser aufgestellt werden.

Antrag der Grünen

Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen will die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Geldwäsche im Immobiliensektor stoppen und damit Mieterinnen und Mieter vor organisierter Kriminalität und steigenden Mieten schützen. Besonders setzen die Abgeordneten dabei auf mehr Transparenz im Immobiliensektor, um Informationen über Zahlungsströme sowie die wahren Immobilieneigentümer zu erhalten. Gefordert wird auch, dass wirtschaftliche Berechtigte aller Unternehmen, die in Deutschland Eigentümer einer Immobilie sind oder das werden wollen, in das deutsche Transparenzregister eingetragen werden müssen. Dazu sollen sie eine Identifikationsnummer erhalten, die in das Grundbuch eingetragen werden soll. Zu den weiteren vorgeschlagenen Maßnahmen gehört unter anderem die Untersagung von Barzahlungen bei Immobiliengeschäften ab einem Schwellenwert von relevanter Größenordnung. (ste/30.10.2019)

Zeit: Mittwoch, 6. November 2019, 15 bis 17.15 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400

Liste der Sachverständigen

Verbände und Institutionen

Bitkom – Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.

– Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. Bund Deutscher Kriminalbeamter e. V.

Bundesnotarkammer

Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit

Deutscher Steuerberaterverband e. V.

Die Deutsche Kreditwirtschaft

Fachvereinigung Edelmetalle e. V.

Financial Intelligence Unit (FIU)

Netzwerk Steuergerechtigkeit Deutschland

Prepaid -Verband Deutschland e. V.

-Verband Deutschland e. V. Staatsanwaltschaft Berlin

Einzelsachverständiger