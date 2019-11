Liveübertragung: Mittwoch, 13. November, 13.05 Uhr

Ohne Debatte überweist der Bundestag am Mittwoch, 13. November 2019, den Gesetzentwurf der Bundesregierung „über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen“, das sogenannte Brennstoffemissionshandelsgesetz (19/14949), zur federührenden Beratung an den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Der Regierungsentwurf und der bereits im parlamentarischen Verfahren befindliche, wortgleiche Entwurf der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD (19/14746) stehen am Freitag, 15. November, im Bundestag zur Abstimmung.

Entwurf zur CO 2 -Bepreisung von Brennstoffen

Im Paragrafen 1 des Gesetzentwurfs heißt es: „Zweck dieses Gesetzes ist es, die Grundlagen für den Handel mit Zertifikaten für Emissionen aus Brennstoffen zu schaffen und für eine Bepreisung dieser Emissionen zu sorgen, soweit diese Emissionen nicht vom EU-Emissionshandel erfasst sind, um damit zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele, einschließlich des langfristigen Ziels der Treibhausgasneutralität bis 2050 und zur Erreichung der Minderungsziele nach der EU-Klimaschutzverordnung sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz beizutragen. Zweck des nationalen Emissionshandelssystems ist die Bepreisung fossiler Treibhausgasemissionen.“

Der nationale Emissionshandel für Brennstoffemissionen in den Sektoren Wärme und Verkehr (Non-ETS-Sektoren, ETS steht für Emissions Trading System) sei eine sektorübergreifende Maßnahme, die gemeinsam mit den zusätzlichen sektorspezifischen Maßnahmen zur Erreichung der deutschen Minderungsziele nach der europäischen Klimaschutzverordnung beiträgt, schreiben die Fraktionen. Ein Emissionshandel führe zu einer absoluten Mengenbegrenzung der Emissionen und – über die Pflicht, Zertifikate für die Nutzung der Umweltressource Luft und Atmosphäre zu erwerben – zu einem Preis auf CO 2 . Dies führe zu Preisen bei Brenn- und Kraftstoffen, die sich stärker am CO 2 -Gehalt ausrichten. Neben dem EU-Emissionshandelssystem, das für weite Teile der Energiewirtschaft und Industrie gelte, fehle in den Sektoren Wärme und Verkehr bislang ein wirksames, auf der CO 2 -Intensität der Heiz- und Kraftstoffe basierendes Preissignal, das einen Anreiz für die Senkung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und für den Umstieg von emissionsintensiven auf klimaschonendere Technologien und die Nutzung erneuerbarer Energieträger setzt.

Das nationale Emissionshandelssystem (nEHS) erfasse die Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brenn- und Kraftstoffe (vor allem Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, Kohle, Benzin, Diesel). Dabei umfasse das System im Sektor Wärme die Emissionen der Wärmeerzeugung des Gebäudesektors und der Energie- und Industrieanlagen außerhalb des EU-Emissionshandelssystems. Im Verkehrsbereich umfasse das System ebenfalls Emissionen aus der Verbrennung fossiler Kraftstoffe, jedoch nicht den Luftverkehr, der dem EU-ETS unterliegt. Teilnehmer am nEHS seien die „Inverkehrbringer“ oder Lieferanten der Brenn- und Kraftstoffe. (hau/vom/sas/09.11.2019)