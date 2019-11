Liveübertragung: Freitag, 15. November, 16 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Freitag, 15. November 2019, abschließend mit einem von CDU/CSU und SPD vorgelegten Antrag mit dem Titel „Chancen der Digitalisierung nutzen – Offener Zugang und standardisierte Datenformate für eine zukunftsfähige Landwirtschaft 4.0“ (19/10147). Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat eine Beschlussempfehlung vorgelegt, in der er rät, den Antrag anzunehmen (19/11242).

Eine Beschlussempfehlung des Ausschusses (19/14494) liegt auch zu einem Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Chancen der Digitalisierung für die Landwirtschaft und ihre Wertschöpfungskette nutzen“ (19/436), dessen Ablehnung empfohlen wird. Für die Aussprache vor der Abstimmung sind 45 Minuten eingeplant.

Antrag von CDU/CSU und SPD

Die Koalitionsfraktionen fordern die Bundesregierung in dem Antrag unter anderem dazu auf, den Breitbandausbau im ländlichen Raum zu intensivieren, um die Präzisionslandwirtschaft auf allen Äckern, Wiesen sowie eine moderne multifunktionale Forstwirtschaft in den Wäldern zu ermöglichen, die digitale Spaltung in Deutschland zu überwinden sowie den flächendeckenden Ausbau von LTE-Netzen (LTE steht für long term evolution und bezeichnet den Mobilfunkstandard 4G) zu beschleunigen und darauf aufbauend 5G spätestens mit der Vergabe von Flächenfrequenzen ab dem Jahr 2025 in die Fläche zu bringen.

Des Weiteren soll gemeinsam mit den Bundesländern geprüft werden, wie Wetter-, Boden- und andere Geodaten sowie relevante Betriebsmitteldaten und GAP-Anträge auf der Grundlage des Geodatenzugangsgesetzes und des E-Government-Gesetzes den Bürgern und insbesondere den Landwirten sowie den Waldeigentümern grundsätzlich kostenlos und unter Wahrung des Datenschutzes zur Verfügung gestellt werden kann.

Antrag der FDP

Die FDP fordert in ihrem Antrag (19/436) die Bundesregierung auf, eine Strategie zur Digitalisierung der Landwirtschaft voranzutreiben. Bundesweit sollten einheitliche, maschinenlesbare und hochwertige Geo-, Wetter- und Katasterdaten für die Landwirtschaft, die Maschinenringe und die Lohnunternehmen kostengünstig, möglichst kostenlos, zur Verfügung gestellt werden. Die Möglichkeiten für den Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft sollten nicht unangemessen eingeschränkt werden, heißt es weiter. Zentral sei die Entwicklung von Standardschnittstellen für eine Datenübertragung zwischen Maschinen, technischen Einrichtungen, Datenanbietern und Datenmanagementsystemen sowie die Entwicklung von Anwendungen zur Auswertung und Weiterverwendung großer Datenmengen.

Ferner solle sich die Regierung für eine wirkungsvollere Start-up-Förderung einsetzen und universitäre Unternehmensgründungen erleichtern. Der durch die Digitalisierung beschleunigte Strukturwandel in der Landwirtschaft solle unterstützt und abgefedert werden. Wichtig sei sowohl die Verfügbarkeit schneller Breitbandanschlüsse als auch eine leistungsfähige mobile Netzabdeckung. (sas/eis/14.11.2019)