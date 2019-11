Liveübertragung: Donnerstag, 14. November, 13 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 14. November 2019, erstmalig über einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke mit dem Titel „soziale Garantien ohne Sanktionen“ (19/15078). Mitberaten wird erstmalig ein Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Liberales Bürgergeld einführen – Einstiegs- und Ausstiegsdynamik im Arbeitsmarkt verbessern – Hartz IV reformieren“ (19/15040). Für die Debatte ist eine Stunde eingeplant. Die Vorlagen sollen anschließend zur Weiterberatung in den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden.

Antrag der Linken und der Grünen

Die Linke und die Grünen fordern die Bundesregierung in ihrem gemeinsamen Antrag (19/15078) auf, die Sanktionspraxis im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) und die Leistungseinschränkungen im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zu beenden. Sanktionen wie Leistungseinschränkungen sollten gestrichen, ein Unterschreiten des menschenwürdigen Existenzminimums solle gesetzlich ausgeschlossen werden, schreiben die Fraktionen.

Die Jobcenter seien mit Personal und Mitteln zur Eingliederung und für die Verwaltung auszustatten und das Fallmanagement in den Jobcentern sei zu verbessern. Arbeitsuchende sollten passgenaue Hilfen und garantierte Angebote zur Qualifizierung und Weiterbildung erhalten, die individuell auf sie zugeschnitten sind, sowie ein Wunsch- und Wahlrecht hinsichtlich der Maßnahmen und der Gestaltung des Integrationsprozesses. Das Ziel einer stärker personenzentrierten und passgenauen Betreuung von Leistungsbeziehenden in den Jobcentern wollen die Fraktionen im SGB II verankern.

Antrag der FDP

Die FDP fordert in ihrem Antrag Verbesserungen der Zuverdienstregelungen. Anstelle eines Transferentzugs der Sozialleistung sollen sich die Hinzuverdienstgrenzen nach der sogenannten effektiven Grenzbelastung, also der Kombination aus Transferentzug der Sozialleistung und der Belastung durch Steuer- und Beitragszahlungen, richten. Die effektive Grenzbelastung solle auf das Bruttogehalt angewandt werden. Der bisher geltende Freibetrag für die ersten 100 € solle bleiben, bis zu 100 € würde die effektive Grenzbelastung null Prozent, zwischen 100 € und 400 € 80 Prozent, zwischen 400 € und 700 € 70 Prozent und ab 700 € nur noch 60 Prozent betragen.

Die FDP will auch das zu verschonende Vermögen anpassen. Es solle deutlich erhöht werden. Das speziell zur Altersvorsorge vorgesehene Schonvermögen will die Fraktion ausweiten. Die selbst genutzte Immobilie will sie aus der Anrechnung ebenso herausnehmen wie das für die Erwerbstätigkeit benötigte Kraftfahrzeug. (sas/vom/13.11.2019)