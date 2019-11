Liveübertragung: Mittwoch, 13. November, 13.05 Uhr

Ohne Debatte überweist der Bundestag am Mittwoch, 13. November 2019, den Entwurf der Bundesregierung zur Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes (19/14938) zur federführenden Beratung an den Finanzausschuss. Der Gesetzentwurf steht am Freitag, 15. November, zusammen mit dem bereits im parlamentarischen Verfahren befindlichen, wortgleichen Entwurf der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD (19/14339) zur Abstimmung.

Luftverkehrsteuer soll angehoben werden

Um den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen zu verringern und die Bürgerinnen und Bürger zum klimafreundlichen Handeln zu ermuntern, soll das in besonders hohem Maße klima- und umweltschädliche Fliegen weiter verteuert werden. Daher soll die Luftverkehrsteuer zum 1. April 2020 erhöht werden, schreibt die Bundesregierung. Zur Begründung heißt es, die bisherige Bepreisung des Luftverkehrs bilde die auch im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern besondere Klima- und Umweltschädlichkeit zum einen nicht ausreichend ab und habe zum anderen zu keiner nennenswerten nachhaltigen Veränderung der Wachstumsraten beim Passagieraufkommen und damit der Gesamtzahl der Flugbewegungen geführt. Ebenso wenig sei es zu einer Verkehrsverlagerung auf die Bahn gekommen.

Die Steuermehreinnahmen sollen im nächsten Jahr 470 Millionen Euro betragen und bis 2023 auf rund 850 Millionen Euro steigen. Die Steuermehreinnahmen würden auch zur Finanzierung der steigenden Ausgaben zur Bekämpfung des Klimawandels und der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen beitragen. Die Luftverkehrsteuer könne auf die Flugpreise aufgeschlagen und somit direkt an den Fluggast weitergegeben werden, wird erläutert. Im Einzelnen ist vorgesehen, dass die Luftverkehrsteuer für Flüge im Inland und in europäische Länder von derzeit 7,50 Euro auf 13,03 Euro erhöht wird. Für Flüge nach Afrika, in den Nahen und Mittleren Osten soll sie von 23,43 Euro auf 33,01 Euro steigen. Für noch weiter entfernt liegende Ziele wird die Steuer von 42,18 Euro auf 59,43 Euro erhöht. (hle/sas/09.11.2019)