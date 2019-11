Ohne Aussprache wird der Bundestag am Donnerstag, 14. November 2019, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überweisen.

Änderung der Handwerksordnung: Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur vierten Änderung der Handwerksordnung und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften (19/14974) soll federführend im Ausschuss für Wirtschaft und Energie beraten werden. Durch den Gesetzentwurf werden zwölf derzeit zulassungsfreie Handwerke wieder zulassungspflichtig. Der selbstständige Betrieb eines solchen Handwerks ist dann nur noch zulässig, wenn der Betriebsinhaber oder ein Betriebsleiter in der Handwerksrolle eingetragen ist. Eingetragen in die Handwerksrolle wird, wer vor allem die Meisterprüfung in dem zulassungspflichtigen Handwerk bestanden oder eine Ausübungsberechtigung für das Handwerk erhalten hat. Der Gesetzentwurf ist wortgleich mit einem bereits im parlamentarischen Verfahren befindlichen Gesetzentwurf von CDU/CSU und FDP (19/14335).

Agroforstwirtschaft: Die Fraktion Die Linke will mit einem Antrag „Agroforstwirtschaft möglich machen“ (19/14374). Weitere Beratung soll die Vorlage im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft erfahren. Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung dazu auf, alle dafür erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und unter anderem die Bewirtschaftung von Agroforstsystemen als Greening-Maßnahme innerhalb der ersten Säule der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) anzuerkennen. Die Agroforstwirtschaft als kombinierter Anbau von Gehölzen und Ackerkulturen könne bei sachgemäßer Anwendung einen wesentlichen Beitrag für mehr Klima-, Arten-, Boden- und Gewässerschutz leisten, schreiben die Antragsteller.

Schutz verletzter Tiere: Die AfD-Fraktion legt einen Antrag mit dem Titel „Änderung des Bundesjagdgesetzes zum Schutz verletzten Weideviehs und verunglückter Wildtiere“ (19/15069) vor, der federführend im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft beraten werden soll. Die Bundesregierung wird aufgefordert, das Bundesjagdgesetz in der Weise anzupassen, dass es eine hinreichende und rechtssichere Grundlage für jeden Inhaber eines gültigen Jagdscheins samt gültiger Waffenbesitzkarte bietet, um etwa im Straßenverkehr, durch Riss, zum Beispiel von Wölfen, oder in ähnlicher Weise verletzte Wild-, Weide- oder andere Tiere in genau definierten Lagen von ihren Leiden befreien zu können, sofern dies die schnellste und schonendste Wirkung bietet.

Patientenversorgung: Im federführenden Gesundheitsausschuss beraten werden soll ein Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Nationaler Notfallplan zur Sicherstellung der Patientenversorgung – Patientenbehandlung nicht durch die EU-Medizinprodukteverordnung gefährden“ (19/15070). Die Regierung wird aufgefordert, spätestens bis zum Ende des ersten Quartals 2020 einen nationalen Notfallplan zur Sicherstellung der Patientenversorgung, insbesondere in Kliniken, Arztpraxen und Sanitätshäusern vorzulegen und sicherzustellen, dass bis zum Vorliegen aller notwendigen europäischen Rechtsakte und bis zur vollen Funktionsfähigkeit aller Notifizierungsstellen die Geltung der Medizinprodukteverordnung ausgesetzt wird. Auch müsse sichergestellt werden, dass bisher nach den bis zum 25. Mai 2019 geltenden Regelungen und Klassifizierungen zugelassene Produkte der Medizintechnologie (Bestandsprodukte) zumindest für einen Übergangszeitraum von fünf Jahren weiter in den Verkehr gebracht werden können.

Zusammenarbeit mit Eritrea: Ein weiterer Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Eritrea aufnehmen und forcieren“ (19/15071) soll zur federführenden Beratung an den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung überwiesen werden. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Grundlagen für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Eritrea zu schaffen und Eritrea als wichtigen Stabilitätsanker in der Region anzuerkennen. Der begonnene Aussöhnungsprozess mit Äthiopien sei aktiv zu unterstützen.

Abtretungsverbot auf europäischer Ebene: Für die Durchsetzung der „Unwirksamkeit eines Abtretungsverbots auf europäischer Ebene“ (19/15044) setzt sich die FDP-Fraktion in einem Antrag ein, der federführend im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz weiter beraten werden soll. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass die Geltendmachung von Forderungen durch Dritte nicht in Allgemeinen Geschäftsbedingungen von der Bedingung abhängig gemacht werden darf, die Forderung durch den Vertragspartner gegenüber dem Verwender zuerst persönlich geltend zu machen. Damit solle sichergestellt werden, dass der Verbraucher sich jederzeit Unterstützung bei der Geltendmachung seiner Forderungen suchen kann und diese nicht alleine gegenüber den Unternehmen geltend machen muss. Auch solle sie sich in der EU dafür stark machen, dass die Abtretung von Forderungen durch Verbraucher an Unternehmen, die diese durchsetzen, nicht in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen werden kann. Hierdurch werde sichergestellt, dass jeder Verbraucher seine Forderungen an Unternehmen abtreten kann, die diese durchsetzen.

Forschung und Innovation: Ein von der Bundesregierung vorgelegtes Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2019 (19/8400) soll zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden. In ihrem Gutachten, das eine Gruppe unabhängiger Wissenschaftler einmal im Jahr zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit präsentiert, wird die Bundesregierung dafür gelobt, dass sie bis 2025 Mittel in Höhe von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung (FuE) aufwenden will. Gleichwohl unterstreichen die Wissenschaftler, dass die derzeit budgetierten Mittel nicht ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen. Die Expertenkommission mahnt eine rasche Umsetzung der angekündigten Maßnahmen an und dringt auf die zügige, von ihr auch schon früher empfohlene Einführung der steuerlichen FuE-Förderung mit besonderer Berücksichtigung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt: Federführend im Familienausschuss beraten werden soll der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Errichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (19/14977). Ziel des Gesetzentwurfs ist es laut Bundesregierung, das bürgerschaftliche Engagement und das Ehrenamt in Deutschland nachhaltig zu stärken und zu fördern, indem auf Bundesebene eine zentrale Anlaufstelle errichtet wird, die bürgerschaftlich und ehrenamtlich Engagierte bei den unterschiedlichen und vielfältigen Herausforderungen unterstützt.„Fair Play im digitalen Wettbewerb ist keine Einbahnstraße – Für Gegenseitigkeit beim Zugang zu IT-Schnittstellen im Bereich der Zahlungsdienstleistungen“

Share Deals zur Umgehung der Grunderwerbsteuer: „Gestaltungsmissbrauch durch Share Deals verhindern“ (19/15053) lautet der Titel eines Antrags der FDP-Fraktion, der federführend im Finanzausschuss beraten werden soll. Die Bundesregierung wird darin aufgefordert, die grunderwerbsteuerrechtlichen Ergänzungstatbestände grundlegend zu reformieren und Gestaltungsmissbrauch (sogenannte Share Deals) bekämpfen. Dazu solle sie in ihren Entwurf des Grunderwerbsteuergesetzes aufnehmen, dass bei Unternehmen, die neben weiterem Vermögen (zum Beispiel Maschinen, Patente, Lizenzen, Warenbestände) auch Grundbesitz haben, das Motiv für den Erwerb der Gesellschaftsanteile gewöhnlich nicht die Vermeidung von Grunderwerbsteuer ist. Daher solle die Steuerpflicht beim Erwerb von Gesellschaftsanteilen nur entstehen, wenn eine Gesellschaft erworben wird, die nicht operativ tätig ist und deren Vermögen überwiegend, also zu mindestens 50 Prozent, aus dem Eigentum an Grundstücken besteht. Beim Erwerb einer Unternehmensgruppe solle eine konsolidierte Betrachtungsweise maßgeblich sein. Zur Vermeidung einer Manipulation des Anteils des Grundvermögens im Vorfeld des Verkaufs der Gesellschaftsanteile sollen weitere Regelungen getroffen werden, etwa die ergänzende Betrachtung des Grundvermögensanteils vor dem Erwerb oder die Nichtberücksichtigung bestimmter Aktiva bei der Errechnung der Quote.

Fin-Tech Turbo: Ebenfalls im federführenden Finanzausschuss soll ein weiterer FDP-Antrag mit dem Titel „FinTech-Turbo – Deutschland zur europaweit führenden FinTech-Plattform weiterentwickeln“ (19/15058) beraten werden. Die Bundesregierung wird aufgefordert, „Leuchtturmfestival“ für FinTechs in Deutschland nach dem Vorbild des Singapore FinTech Festivals ins Leben zu rufen. Mit diesem „German FinTech Festival“ solel Deutschland eine Begegnungsplattform für Gründer, Fin-/InsurTechs, Investoren und Finanzaufsicht von internationaler Bedeutung werden. Dabei solle ein sogenannter Deal Day/Investor Summit fester Bestandteil dieses neu geschaffenen German FinTech Festivals sein, um Finanzinvestoren und Wagniskapitalgeber aus aller Welt sowie Start-ups vor Ort zusammenzubringen und damit den europäischen und deutschen Finanzstandort zu stärken und attraktive Ideen wie Innovationen regional zu fördern.

Digitaler Wettbewerb: „Fair Play im digitalen Wettbewerb ist keine Einbahnstraße – Für Gegenseitigkeit beim Zugang zu IT-Schnittstellen im Bereich der Zahlungsdienstleistungen“ (19/15057) lautet der Titel eines FDP-Antrags, der ebenfalls an den Finanzausschuss überwiesen werden soll. Die Bundesregierung soll danach bei Zahlungsdienstleistungen für Fair Play bei der Nutzung von Bank- sowie Near-Field-Communications-Schnittstellen (NFC) sorgen. In Europa solle sie ohne Abstriche für das Prinzip der Gegenseitigkeit (Reziprozität) bei der Öffnung von Schnittstellen oder IT-Infrastruktur eintreten, um über die europäischen Vorschriften ein Level Playing Field zu erreichen. National sollten Wege gefunden werden, dass nicht nur Banken und andere Zahlungsdienstleister ihre IT-Schnittstellen für sogenannte FinTechs und BigTechs, sondern dass vor allem auch BigTechs wiederum ihre IT-Infrastruktur für Banken und andere Zahlungsdienstleister in gleicher Weise und zu gleichen Konditionen öffnen müssen.

Ambulante Versorgung: „Qualitätsorientierte Versorgung stärken – Pay-ForPerformance-Modelle in der ambulanten Versorgung fördern“ (19/15055) ist ein Antrag der FDP-Fraktion überschrieben, der zur federführenden Beratung an den Gesundheitsausschuss überwiesen werden soll. Die Bundesregierung wird aufgefordert, ein Versorgungs-Qualität-Gesetz vorzulegen, das die qualitätsbasierte Versorgung im ambulanten Sektor fördert. Dabei sollen vor allem „Pay for quality“-Vergütungsmodelle einbezogen werden. Die entsprechenden Verfahren und Indikatoren zur Qualitätsmessung und -bewertung sollen vom Gemeinsamen Bundesausschuss festgelegt werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der gesetzlichen Krankenversicherung im Einzelnen übernommen werden.

Tempo für Tourismus: Ein Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Tempo für den Tourismus“ (19/15051) soll federführend im Tourismusausschuss beraten werden. Die Bundesregierung wird darin unter anderem aufgefordert, als zentrale Maßnahme gegen den „existenzgefährdenden Fach- und Arbeitskräftemangel“ in der mittelständischen Tourismuswirtschaft ein Einwanderungsgesetz vorzulegen, das den besonderen Bedürfnissen dieser personalintensiven Branche gerecht wird, das sich an einem Punktesystem orientiert und die Möglichkeit des Spurwechsels enthält.

Mitarbeiterbeteiligung in Unternehmen: „Mitarbeiterbeteiligung erleichtern – in Startups und etablierten Unternehmen“ lautet der Titel eines FDP-Antrags (19/15118), den der Finanzausschuss federführend beraten soll. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Rahmenbedingungen für Mitarbeiterbeteiligungsmodelle zu verbessern, die allen Angestellten offen stehen, und eine Beteiligungskultur zu fördern. Dafür solle der steuerliche Freibetrag beim Erhalt von Mitarbeiterbeteiligungen in jungen, innovativen Unternehmen auf 5.000 Euro erhöht werden. Auch der steuerliche Freibetrag beim Erhalt von Mitarbeiterbeteiligungen in sonstigen Unternehmen sei schrittweise spürbar zu steigern. Die Steuerbefreiung sollte mit einer Mindesthaltefrist von fünf Jahren verbunden werden.

Clubkultur: Ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Clubkultur erhalten – Clubs als Kulturorte anerkennen“ (19/15121) soll zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen überwiesen werden. Die Bundesregierung wird unter anderem aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Club- und Livemusikspielstättenkultur ermöglicht statt verhindert wird. In der Baunutzungsverordnung sei klarzustellen, dass Clubs und Livemusikspielstätten Anlagen für kulturelle Zwecke sind und sie somit – in Abgrenzung zu Diskotheken – als Kultureinrichtung zu definieren, rechtlich Opern- und Theaterhäusern sowie Programmkinos gleichzustellen und wertzuschätzen sind. Clubs und Livemusikspielstätten sowie die landeseigenen und kommunalen Schallschutzfonds sollten bei der Verbesserung des Schallschutzes unterstützt werden, etwa über einen Schallschutzfonds des Bundes oder die Städtebauförderung. (vom/ste/13.11.2019)