Der 1. Untersuchungausschuss („Breitscheidplatz“) will sich in seiner nächsten Sitzung erneut der Frage widmen, wie sich die Landeskriminalämter in Nordrhein-Westfalen und Berlin mit dem Fall des späteren Attentäters Anis Amri auseinandergesetzt haben. Dazu sind für Donnerstag, 14. November 2019, eine Kriminaloberkommissarin und ein Kriminalhauptkommissar aus Düsseldorf sowie ein weiterer Kriminalhauptkommissar aus Berlin als Zeugen geladen. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses.

Ermittlungen gegen „Deutschen Islam-Kreis“

Aus dem nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt erwartet der Ausschuss die Kriminaloberkommissarin S. Sie war seit Sommer 2015 als Sachbearbeiterin in der Ermittlungskommission (EK) „Ventum“ tätig, die sich gegen den „Deutschen Islam-Kreis“ um den Hildesheimer Hassprediger Abu Walaa richtete. In dieser Gruppe verkehrte auch Anis Amri, was den Ermittlern spätestens im November 2015 durch den Hinweis eines als „VP01“ geführten Informanten bekannt wurde. Dieser berichtete, dass Amri geprahlt habe, er könne mühelos Schnellfeuergewehre beschaffen, um in Deutschland Anschläge zu verüben.

Die Zeugin S. war an vielen relevanten Vorgängen in der EK „Ventum“ unmittelbar beteiligt. Sie war bei Hausdurchsuchungen und Vernehmungen zugegen, mit der Auswertung von Asservaten und abgehörten Telefonaten befasst. Mit den damaligen Ermittlungen des Düsseldorfer LKA gegen den „Deutschen Islam-Kreis“, dessen Protagonisten seit 2017 in Celle vor Gericht stehen, verbindet sich für den Ausschuss in mehreren Punkten noch Klärungsbedarf. Die Frage etwa, warum Amri nicht in das Verfahren einbezogen, sondern lediglich als „Nachrichtenmittler“ geführt wurde, also als Kontaktmann der Hauptverdächtigen, dessen Telefon deswegen überwacht wurde.

Rolle des Informanten „VP01“

Von Interesse ist auch, wie in der EK „Ventum“ der Informant „VP01“ beurteilt wurde. Der Ausschuss hat von anderen Zeugen viel Lob über den Mann gehört, der als zuverlässig und vertrauenswürdig gegolten habe. In den Akten finden sich andererseits Hinweise, der Informant sei in der Gruppe als Provokateur hervorgetreten und habe seine Mitstreiter an Radikalität in den Schatten zu stellen versucht.

Ein kompetenter Ansprechpartner für all diese Fragen wird den Abgeordneten auch in Gestalt des damaligen Leiters der EK „Ventum“, Kriminalhauptkommissar M., zur Verfügung stehen, der ebenfalls aus Düssseldorf anreist. Im Ausschuss war eine Weile erwogen worden, seinen Auftritt auf Dezember zu verschieben, weil es zunächst geheißen hatte, er müsse sich am Vortag der Sitzung einer langwierigen Befragung im Prozess gegen Abu Walaa und Konsorten vor dem Oberlandesgericht Celle unterziehen. Dort wird er als Zeuge aber mittlerweile nicht mehr benötigt.

Zeugen verweigern die Aussage

Für das Berliner Landeskriminalamt wird Kriminalhauptkommissar C. erscheinen. Er leitet das für die Abwehr des radikalislamischen Terrorismus zuständige Kommissariat 541. Zwei weitere Beamte aus dem Berliner LKA, der Chef des im Oktober 2016 neu gebildeten Kommissariats 544 Hauptkommissar O. sowie dessen Untergebener, der mit dem Fall Amri federführend befasste Hauptsachbearbeiter L., stehen dem Ausschuss als Zeugen bis auf weiteres nicht zur Verfügung. Beide waren nach dem Anschlag wegen mutmaßlicher Aktenmanipulation ins Visier der Justiz geraten. Sie machen deswegen ein Recht auf Aussageverweigerung geltend.

Vom Berliner LKA erwartet der Ausschuss unter anderem noch eine einleuchtende und überzeugende Antwort auf die Frage, wer letztlich für die Entscheidung verantwortlich war, die Observierung Amris im September 2016 und damit über einen Monat vor Ablauf der richterlich genehmigten Frist einzustellen, und aus welchen Gründen dies geschah.

Auswertung eines Mobiltelefons

Nicht zufriedenstellend geklärt ist nach einer im Ausschuss verbreiteten Einschätzung auch, wie sich im Laufe des Sommers 2016 bei den zuständigen Ermittlern der Eindruck verfestigen konnte, von Amri, der in Nordrhein-Westfalen als hochgefährlicher Islamist galt, sei eine unmittelbare Anschlagsdrohung nicht mehr zu befürchten, weil er mittlerweile erfolgreich ins Rauschgiftgeschäft eingestiegen war.

Eine Rolle könnte in der Befragung des Zeugen C. auch das Mobiltelefon spielen, das die Berliner Polizei im Februar 2016 bei Amri beschlagnahmt hatte. Wurde es damals tatsächlich, wie verabredet, umfassend im Bundeskriminalamt ausgewertet, und sind die gewonnenen Erkenntnisse vollständig dem Berliner LKA zugegangen? (wid/08.11.2019)

Zeit: Donnerstag, 14. November 2019, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 13. November, 13 Uhr, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

