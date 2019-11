Die Schwerpunkte der Arbeit des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung „Globale Umweltveränderungen“ (WBGU) beschäftigen den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit am Mittwoch, 13. November 2019, in einem öffentlichen Fachgespräch. Zu Gast sind die WBGU-Vorsitzende Prof. Dr. Sabine Schlacke, der WBGU-Vorsitzende Prof. Dr. Dirk Meissner und Professorin Maja Göpel, die Generalsekretärin des WBGU. Die Sitzung unter Vorsitz von Sylvia Kotting-Uhl (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 11.30 Uhr im Sitzungssaal E 700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Der Wissenschaftliche Beirat „Globale Umweltveränderungen“

Der WBGU wurde 1992 als unabhängiges wissenschaftliches Beratergremium eingerichtet. In Gutachten soll er globale Umwelt- und Entwicklungsprobleme analysieren, Forschung zur global nachhaltigen Entwicklung auswerten, Forschungsdefizite aufzeigen und Impulse für die Wissenschaft geben, im Sinne von Frühwarnung auf neue Problemfelder hinweisen, globale Nachhaltigkeitspolitik bewerten und Handlungs- und Forschungsempfehlungen geben.

Durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll das achtköpfige Gremium das Bewusstsein für die Herausforderungen global nachhaltiger Entwicklung fördern. (vom/04.11.2019)

Zeit: Mittwoch, 13. November 2019, 11.30 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700

Interessierte Besucher, die an der Sitzung teilnehmen möchten, können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-37245, Fax: 030/227-36250, E-Mail: umweltausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.