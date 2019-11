Der Unterausschuss „Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln“ des Auswärtigen Ausschusses beschäftigt sich am Montag, 11. November 2019, in einer teilöffentlichen Sitzung mit den „Wechselwirkungen zwischen Klimawandel, Ressourcenknappheit und Konflikten“. Zum Fachgespräch hat der Unterausschuss die Sachverständigen Henrik Maihack von der Friedrich-Ebert-Stiftung und Dr. Kira Vinke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung geladen. Der öffentliche Teil der Sitzung unter Leitung von Ottmar von Holtz (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 16.30 Uhr im Sitzungssaal E 800 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Zeit: Montag, 11. November 2019, 16.30 bis 18 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 800

Interessierte Besucher können sich bis Freitag, 8. November, 10 Uhr, beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-32416, Fax: 030/227-36131, E-Mail: auswaertiger-ausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen