Liveübertragung: Donnerstag, 28. November, 12.30 Uhr

Ohne Aussprache wird der Bundestag am Donnerstag, 28. November 2019, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überweisen.

Einsatz von Dentalamalgam: Die Bundesregierung will darauf hinwirken, „den Einsatz von Amalgam in der Zahnbehandlung weiter zu senken und auf unverzichtbare Spezialfälle zu beschränken". Dazu soll eine Kombination verschiedener Maßnahmen in Kooperation mit den relevanten Akteuren beitragen. Das geht aus dem "Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung zu schrittweisen Verringerung von Dentalamalgam" hervor, der als Unterrichtung (19/11795) vorliegt und zur weiteren Beratung im Umweltausschuss vorgesehen ist. Ein weiteres Ziel ist demnach, den Eintrag von Quecksilber in Fließgewässer über die Abwässer weiter zu senken. Konkret benennt die Bundesregierung unter anderem Prävention im Bereich Mundgesundheit, Ausbildung und Schulung zahnärztlichen Personals sowie die Information der Öffentlichkeit als Maßnahmen zur Verringerung des Einsatzes von Dentalamalgam. Die Vorlage des nationalen Aktionsplans ist eine Vorgabe der EU-Quecksilber-Verordnung. Laut Unterrichtung liegen aktuell "keine nachverfolgbaren statistischen Daten zum Einsatz von Amalgam oder von anderen Füllungsmaterialien" vor. Nach vorliegenden Informationen, die auf "verstreut vorliegenden Anmerkungen und Aussagen" beruhten, "ist der Marktanteil von Amalgam von 1985 bis 2017 von etwa 70 Prozent auf fünf Prozent gefallen". "Zu beachten ist, dass es sich hierbei um Angaben zu den kostenmäßigen Anteilen am Gesamtmarktvolumen handelt. Da Dentalamalgam je Füllung kostengünstiger ist als Kompositwerkstoffe, kann der Anteil bei gelegten Füllungen etwas höher sein als der Marktanteil", führt die Bundesregierung dazu aus.

Präimplantationsdiagnostik: Der Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zum aktuellen Stand und zu den Entwicklungen der Präimplantationsdiagnostik (PID) (19/15000) bietet in konzentrierter Form einen Überblick über die Entwicklungen der PID seit der Etablierung von PID-Zentren in Deutschland nach Inkrafttreten der Verordnung zur Regelung der PID im Jahr 2014. Die Vorlage ist zur Überweisung an den Gesundheitsausschuss vorgesehen. Die Untersuchung der verfügbaren Daten zeige demnach, dass sich die Zahl der Anträge auf Durchführung einer PID in Deutschland bislang im Rahmen der Erwartungen bewege, die im Gesetzgebungsprozess formuliert wurden. Der Bericht stelle außerdem die aktuellen medizinischen Diskussionen um Vorgehensweisen, Anwendungsgebiete und neue technische Entwicklungen dar sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und die Regelungen in ausgewählten europäischen Ländern.

(eis/18.11.2019)