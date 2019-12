Liveübertragung: Freitag, 13. Dezember, 11.55 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Freitag, 13. Dezember 2019, in einer einstündigen Debatte mit zwei Anträgen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke zum Thema globale Klimagerechtigkeit: Die Grünen haben eine Vorlage mit dem Titel „Klimabedingte Migration, Flucht und Vertreibung – Eine Frage globaler Gerechtigkeit“ (19/15781) vorgelegt. Der Antrag der Linksfraktion steht unter der Überschrift „Klimagerechtigkeit auf der UN-Klimakonferenz in Madrid – Deutschlands Klimagas-Budget als gerechten Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen transparent machen“ (19/15775). Im Anschluss an die Debatte im Plenum sollen die Anträge zur federführenden Beratung in den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung überwiesen werden.

Antrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/15775) auf, dass Deutschland sein Treibhausgas-Restbudget als gerechten Beitrag zur Erfüllung des Übereinkommens von Paris berechnet und öffentlich bekannt gibt, sowohl für das 2-Grad-Limit als auch für das 1,5-Grad-Limit. Als Konsequenz der Berechnung alle nationalen Klimaschutzziele und Klimaschutzmaßnahmen solle das gerechte Treibhausgas-Restbudget angepasst werden.

Bei den internationalen Klimaschutzverhandlungen solle sich die Bundesregierung bei anderen Vertragsstaaten für die Einhaltung des Grundsatzes der Klimagerechtigkeit einsetzen, Klimaschutz und Gerechtigkeit zusammenführen und durch Klimaschutzmaßnahmen keine neuen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Ungerechtigkeiten verursachen.

Antrag der Grünen

Die Grünen rufen in ihrem Antrag (19/15781) zu einer umfassenden Kehrtwende hin zu einem sozialökologischen Wandel in allen Sektoren und Politikbereichen auf. Ein besonderes Augenmerk legen sie auf Politikkohärenz und strukturelle Reformen. Die vollständige Einhaltung der Pariser Klimaziele und der Nachhaltigkeitsziele will die Fraktion sicherstellen.

Sie fordert die Bundesregierung zudem auf, der Verpflichtung des Pariser Klimaabkommens nachzukommen und das Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten nach dem Klimagerechtigkeits- und Verursacherprinzip ernst zu nehmen. Das müsse sowohl für die Industrie- als auch für die Schwellenländer und für alle Bereiche der Nachhaltigkeit gelten. Auch müsse sich die Regierung dazu bekennen, dass die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung nicht nur klima- oder entwicklungspolitisch geboten sei, sondern auch Ausdruck historischer Verantwortung, globaler Gerechtigkeit und des Menschenrechtsschutzes zugleich sei. (sas/11.12.2019)