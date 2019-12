Liveübertragung: Mittwoch, 11. Dezember, 17.05 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 14. November 2019, erstmalig einen Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Opferbereitschaft deutscher Soldaten anerkennen – Einführung eines Verwundetenabzeichens in der Bundeswehr“. Für die Aussprache im Plenum ist eine halbe Stunde eingeplant. Anschließend soll die Vorlage zur weiteren Beratung in den Verteidigungsausschuss überwiesen werden. (sas/02.12.2019)