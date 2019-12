Liveübertragung: Freitag, 13. Dezember, 13.35 Uhr

Der Bundestag beschäftigt sich am Freitag, 13. Dezember 2019, erstmalig mit dem Antrag „Souveränität Deutschlands sichern – Vetorecht des Deutschen Bundestages in allen Politikbereichen erhalten“ (19/15787), den die AfD vorgelegt hat. Für die Debatte im Plenum ist eine halbe Stunde vorgesehen. Anschließend soll die Vorlage zur federführenden Beratung in den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union überwiesen werden.

„Mehr statt weniger europäische Rechtsetzung“

Die Bundesregierung soll nach dem Willen der AfD darauf hinwirken, dass die vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union nicht, wie von der EU-Kommission angeregt, zuungunsten des Vetorechts der nationalen Parlamente verändert werden. Insbesondere soll sie darauf hinwirken, eine Ausweitung der allgemeinen Brückenklausel des Artikels 48 Absatz 7 des Vertrages über die Europäische Union (sogenannte Passerelle-Klausel) auf andere Politikbereiche zu verhindern, damit die Souveränität der Mitgliedstaaten in wesentlichen Belangen über das Vetorecht der nationalen Parlamente hinaus erhalten bleibt. Diese Brückenklauseln seien mit dem Vertrag von Lissabon eingeführt worden, um ausgewogene Kompromisse in der Europäischen Union zu ermöglichen.

Den Mitgliedstaaten solle nach dem Willen der AfD auch der politische Spielraum zugestanden werden, der erforderlich sei, damit sie auf ihre unterschiedlichen Voraussetzungen national Rücksicht nehmen können. Vor allem benötigt Deutschland aus Sicht der AfD-Fraktion nicht noch mehr, sondern eher weniger europäische Rechtsetzung. (sas/11.12.2019)