Ohne vorhergehende Debatte stimmt der Bundestag am Donnerstag, 12. Dezember 2019, im dritten Wahlgang über einen Wahlvorschlag für den Abgeordneten Paul Viktor Podolay (AfD) als Vizepräsident des Deutschen Bundestages ab. Der 73-jährige Medizintechniker und Publizist aus München war sowohl im ersten Wahlgang am 26. September als auch im zweiten Wahlgang am 7. November durchgefallen. Da erhielt Podolay statt der erforderlichen 355 nur 189 Ja-Stimmen. 430 Abgeordnete stimmten mit Nein, 19 enthielten sich. Für den Wahlgang sind 25 Minuten eingeplant.

In geheimer Wahl mit Stimmkarte und Wahlausweis ist die sogenannte Kanzlermehrheit von derzeit 355 Stimmen erforderlich, um in das Vizepräsidentenamt gewählt zu werden. Bei Wahlen zum Amt des Bundestagsvizepräsidenten waren zuvor bereits die AfD-Kandidaten Albrecht Glaser, Mariana Harder-Kühnel und Gerold Otten in jeweils drei Wahlgängen gescheitert. (vom/sas/02.12.2019)