In einer teilöffentlichen Anhörung am Montag, 9. Dezember 2019, befasst sich die Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz“ mit unterschiedlichen Fragen zu ihrem Sachgebiet. Zunächst erörtert das Gremium die Ergebnisse der sogenannten High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, einer durch die Europäische Kommission eingesetzten Expertengruppe, die sich mit Fragen rund um die KI beschäftigt – von ethischen bis hin zu ökonomischen. Begonnen wird der Tagesordnungspunkt um 13.30 Uhr mit einem etwa zehnminütigen, öffentlichen Impulsvortrag von Prof. Dr. Sami Haddadin, Mitglied der Expertengruppe und Direktor der Munich School of Robotics and Machine Intelligence. Die im Anschluss an das Statement geplante Diskussion findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Ab 14 Uhr tagt das Gremium unter dem Vorsitz von Daniela Kolbe (SPD) zum Thema KI und Nachhaltigkeit. Öffentlich zugänglich sind die Impulsvorträge von drei Sachverständigen zu den Schwerpunkten „Digitale Energiewende“, „KI und Hardware“ und „KI: Wachstum, Produktivität und Nachhaltigkeit“, die in Summe etwa eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Die Sitzung findet im Saal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin statt.

Zeit: Montag, 9. Dezember 2019, 13.30 bis 15 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat der Enquete-Kommission unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden (E-Mail: enquete.ki@bundestag.de, Fax: 030/227-36538). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen