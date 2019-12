Der Unterausschuss des Verteidigungsausschusses als 1. Untersuchungsausschuss setzt seine Zeugenvernehmungen in der sogenannten Berateraffäre des Bundesverteidigungsministeriums am Donnerstag, 12. Dezember 2019, mit zwei weiteren Zeugen fort. Die Sitzung unter Leitung von Wolfgang Hellmich (SPD) beginnt um 13.30 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Auftrag des Untersuchungsausschusses

Der Verteidigungsausschuss hat sich am 30. Januar 2019 auf Antrag der Fraktionen FDP, Die Linke sowie Bündnis 90/Die Grünen gemäß Artikel 45a Absatz 2 des Grundgesetzes als Untersuchungs­ausschuss eingesetzt. Sein Auftrag ist es, den Umgang mit externer Beratung und Unterstützung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung aufzuklären.

Anlass sind Berichte des Bundesrechnungshofs über Rechts- und Regelverstöße bei der Nutzung derartiger Leistungen. Die Vorgänge sollen unter vertraglichen, rechtlichen, haushälterischen, geheimschutz­relevanten, militärischen, technologischen und politischen Gesichtspunkten geprüft werden. Ferner sollen die persönlichen und politischen Verantwortlichkeiten der Leitungsebene sowie die Aufklärungs- und Informationspraxis des Bundesministeriums der Verteidigung untersucht werden.

Der Untersuchungsausschuss hat einen neunköpfigen Unterausschuss mit der Durchführung der Untersuchung beauftragt. Bis zur parlamentarischen Sommerpause 2019 hatte er rund 3 000 Akten beigezogen und in sieben Beweisaufnahmesitzungen 18 Zeugen aus dem Verteidigungsministerium, diesem nachgeordneten Behörden und der freien Wirtschaft sowie einen Sachverständigen vom Bundesrechnungshof vernommen. (eis/06.12.2019)

Zeit: Donnerstag, 12. Dezember 2019, 13.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

