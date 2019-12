Liveübertragung: Freitag, 20. Dezember, 11.45 Uhr

Die Linke fordert einen „Altschuldenfonds für Kommunen“. Ihr Antrag (19/14153) steht am Freitag, 20. Dezember 2019, auf der Tagesordnung des Bundestages. Er soll nach einstündiger Debatte zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Strittig ist, ob der Haushaltsausschuss oder der Finanzausschuss dabei die Federführung übernehmen.

Beraten werden soll auch ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Altschulden – Existenzgefährdung für ostdeutsche Wohnungsunternehmen vermeiden“ (19/15921). Der Antrag soll anschließend zur federführenden Weiterberatung an den Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen überwiesen werden.

Linke: 138 Milliarden Euro Investitionsrückstand

Die Linksfraktion hält die Finanzlage vieler Städte, Gemeinden und Landkreise für „alarmierend“. Der Investitionsrückstand belaufe sich in diesem Jahr auf rund 138 Milliarden Euro, insbesondere in den Bereichen Verkehr, Straße und Schulen: „Die Schere zwischen armen und reichen Kommunen geht dabei immer weiter auseinander, was entsprechend zu einer immer größeren Ungleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland führt“, kritisiert die Fraktion. 70 Kommunen aus acht Bundesländern mit mehr als neun Millionen Einwohnern seien hoch verschuldet. Viele Kommunen würden in einer „Vergeblichkeitsfalle“ sitzen.

Immer teurere Pflichtaufgaben, stark schwankende oder schrumpfende Steuereinnahmen, steigende Schulden und erdrückende Zinslasten würden nicht zulassen, aus dem Schuldensumpf zu entkommen. Ein Altschuldenfonds könne dabei ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der finanziellen Situation in vielen Kommunen sein, dürfe aber nicht das einzige Instrument bleiben. Die Fraktion verlangt weitere Maßnahmen wie zum Beispiel eine stärkere Entlastung der Kommunen bei sozialen Leistungen.

Grüne wollen Altschuldenfonds für Ost-Wohnungsunternehmen

Die Grünen fordern einen Altschuldenfonds in Höhe von zunächst zehn Millionen Euro für ostdeutsche Wohnungsunternehmen, der nach einer Laufzeit von 15 Jahren in seiner Höhe und Ausgestaltung überprüft werden soll, um es Wohnungsunternehmen mit hoher, demografisch bedingter Leerstandsquote wirtschaftlich zu ermöglichen, leerstehende Gebäuderuinen zurückzubauen und den Sanierungsstau in den bewohnten Gebäuden abzubauen. Damit sollen Wohnungsunternehmen auch in Regionen mit zurückgehender Bevölkerung attraktive Wohnungen vorhalten können.

Die Altschuldenentlastung per Anschlussregelung wollen die Grünen dann gewähren, wenn ein Wohnungsunternehmen dauerhaft nicht mehr nachgefragte Wohngebäude oder Wohngebäudeteile ab Baujahr 1949 abreißt und der Entlastungsbetrag vollständig in den Erwerb und die Sanierung von Wohngebäuden in den Innenstädten und in Sanierungsobjekte in notwendige Stadtquartiere investiert (Koppelungsregelung). Leerstehende Gebäude an der Peripherie abzureißen und im Ortskern zu investieren, sei der geeignete Weg zur Revitalisierung von Regionen mit zurückgehender Bevölkerung. Die Umwidmung von Gebäuden für gemeinwohlorientierte Zwecke und Projekte will die Fraktion förderfähig machen. (pez/hau/vom/16.12.2019)