Maßnahmen zur Beschleunigung von Planung und Bau bei Verkehrsinfrastrukturprojekten hat der Bundestag am Donnerstag, 19. Dezember 2019, erörtert. Den Abgeordneten lagen dazu mit dem Entwurf eines „Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetzes“ (19/15619) und dem Gesetzentwurf „zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich“ (19/15626) zwei Regierungsentwürfe vor. Außerdem hatten die FDP-Fraktion einen Antrag mit dem Titel „Mehr Tempo bei der Infrastruktur – Planungsturbo jetzt“ (19/16040) und die Fraktion Die Linke einen Antrag mit dem Titel „Planungskapazitäten ausbauen und Bürgerbeteiligung wirksamer machen und Aushöhlung durch Maßnahmengesetze verhindern“ (19/16042) vorgelegt. Sowohl die Gesetzentwürfe als auch die Oppositionsanträge wurden im Anschluss zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur überwiesen.

Verkehrsinfrastrukturprojekte sollen Baurecht erlangen

Für zwölf Verkehrsinfrastrukturprojekte will die Bundesregierung die Möglichkeit schaffen, statt über einen Verwaltungsakt per Gesetz Baurecht zu erlangen. Dazu hat sie den Entwurf eines Gesetzes „zur Vorbereitung der Schaffung von Baurecht durch Maßnahmengesetz im Verkehrsbereich“ vorgelegt. Betroffen davon sollen sieben Schienenbau- und fünf Wasserstraßenbauprojekte sein. Dazu gehört unter anderen der Ausbau der Eisenbahnstrecke von München über Mühldorf nach Freilassing sowie die Abladeoptimierung der Fahrrinnen des Mittelrheins.

Ziel des Gesetzes sei die Steigerung der Akzeptanz in der Bevölkerung für die in diesem Gesetz bezeichneten Vorhaben und ihre beschleunigte Realisierung. Diese Beschleunigung sei auch vor dem Hintergrund wichtig, „dass das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung umfangreiche Maßnahmen zur Verlagerung des Verkehrs auf umweltfreundliche Verkehrsträger vorsieht“, heißt es in der Vorlage. Durch das Gesetz würden die Festlegungen für das Verfahren bis zum Erlass der Maßnahmengesetze für die genannten zwölf Verkehrsinfrastrukturprojekte und deren Bekanntgabe sowie die behördlichen Zuständigkeiten getroffen.

Verfahren für Ersatzneubauten bei Straße und Schiene

Der zweite von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf enthält Regelungen, die die Verfahren für Ersatzneubauten bei Straße und Schiene verschlanken sollen. Durch die Entlastung der Kommunen von Finanzierungsbeiträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz sollen zudem Investitionen in das Schienennetz beschleunigt werden.

Mit dem vorgelegten Mantelgesetz soll unter anderen das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) geändert werden, schreibt die Regierung. Künftig soll der Ersatz von bestehenden Betriebsanlagen nur dann genehmigungspflichtig sein, wenn der Grundriss der Betriebsanlage „wesentlich“ geändert wird. Die Beurteilung, ob eine wesentliche Änderung des Grundrisses vorliegt, sei nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zu bewerten, heißt es. So liegt der Vorlage zufolge eine wesentliche Änderung etwa dann vor, „wenn durch die umfangreicheren Ausmaße des Bauwerks Grundstücke Dritter in Anspruch genommen werden müssen oder Dritte durch die Änderung erstmals oder erheblich mehr belastet werden“.

Temporäre Verlegung einer Bundesfernstraße

Änderungen sind auch im Bundesfernstraßengesetz geplant. Diese beziehen sich auf die Nutzungserlaubnisse von Grundstücken. Die benötigte Erforderlichkeit sei hier unter anderem bei einer temporären Anlage einer Baustraße oder einer Kranaufstellfläche gegeben, „wenn anders die Unterhaltung nicht durchgeführt werden kann oder in unzumutbarer Weise erschwert wird“, schreibt die Regierung.

Mit Blick auf die Planfeststellungspflicht soll durch die Novellierung geregelt werden, dass beispielsweise die temporäre Verlegung einer Bundesfernstraße ohne Kapazitätserweiterung – etwa im Rahmen einer erhaltungsbedingten Erneuerung bestehender Brückenbauwerke zur Anbindung eines Ersatzneubaus – „keinem umfassenden erneuten Genehmigungsverfahren zu unterwerfen und als Unterhaltung zu qualifizieren ist“.

Antrag der FDP

Die FDP fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/16040) auf, eine transparente, straffe und frühzeitige Beteiligung der Bürger am Anfang des Planungsprozesses zu etablieren, um damit mehr Rechtssicherheit herzustellen. Das Instrument der Plangenehmigung, insbesondere bei Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen bei Brückenbauwerken, solle stärker genutzt werden. Zudem solle die Regierung einen Vorschlag für ein mögliches Pilotprojekt im Straßenbau machen, das im Genehmigungsbeschleunigungsgesetz ergänzt werden soll. Die darin benannten Projekte seien zügig umzusetzen. Darüber hinaus solle die Regierung eine Novelle des Genehmigungsbeschleunigungsgesetzes vorbereiten, welche eine Reihe von großen Bauprojekten von nationaler Bedeutung beinhaltet, deren beschleunigte Umsetzung von großem Interesse für die deutsche Volkswirtschaft sei.

Die FDP nennt dabei den Ausbau der Eisenbahnstrecke Hanau–Würzburg/Fulda–Erfurt, den Ausbau der Eisenbahnstrecken im Korridor Mittelrhein, den Brenner-Nordzulauf, den Ausbau der Eisenbahnstrecke Hamburg–Hannover–Bremerhaven, die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke von Dresden nach Görlitz, der Lückenschluss A 39, den Ausbau A der 661 von Offenbach nach Bad Homburg, den Ausbau der A 6 vom Autobahnkreuz Weinsberg bis zur Landesgrenze Bayerns, den. Neubau der A 20 bis Westerstede, den Ausbau der Eisenbahnstrecke von Niebüll über Klanxbüll nach Westerland, den Neubau der Rheinbrücke an der B 288, den Neubau der Lesumbrücke an der A 27 und den Bau von sieben zweiten Schleusenkammern an der Mosel.

Antrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/16042) auf, den Entwurf eines Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetzes zurückzuziehen und keine weiteren Initiativen zur Schaffung von Baurecht für einzelne Verkehrsinfrastrukturprojekte durch Gesetz zu ergreifen. Auch solle sie den Bundesverkehrswegeplan zu einer an den Pariser Klimazielen ausgerichteten Mobilitätsplanung umgestalten, damit die derzeit unzureichenden Planungskapazitäten auf zentrale Infrastrukturprojekte konzentriert werden können.

Durch eine bessere Finanzausstattung will die Fraktion einen Stellenaufbau für ausreichende Planungskapazitäten in den für die Bundesverkehrswege zuständigen Verwaltungen ermöglichen. Zudem will sie verbindlich festlegen, dass durch die frühe Einbindung der Öffentlichkeit sowie sachgerechte Alternativenprüfungen bei jedem Infrastrukturvorhaben Konflikten möglichst bereits im Vorfeld von Planungsverfahren vorgebeugt wird. (hau/19.12.2019)