Der Bundestag hat am Donnerstag, 19. Dezember 2019, den Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Deutsch als Wissenschaftssprache erhalten und stärken“ (19/16053) erstmals erörtert und im Anschluss zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen.

Antrag der AfD

Die Bundesregierung wird in dem Antrag aufgefordert, in enger Abstimmung mit sprachpflegerischen und wissenschaftssprachpflegerischen Institutionen in Deutschland sowie den Kultusministerien der Länder einen nationalen Aktionsplan zum Erhalt, zur Stärkung und Pflege der Wissenschaftssprache Deutsch, insbesondere in den Geisteswissenschaften, zu entwickeln. Diesen nationalen Aktionsplan solle sie der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern vorstellen, ihn dort diskutieren, gegebenenfalls überarbeiten und erneut vorstellen.

Als Mitglied der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern solle sich die Bundesregierung zudem dafür einsetzen, diesen nationalen Aktionsplan in der deutschen und internationalen Wissenschaftslandschaft umzusetzen und darüber hinaus Einfluss geltend zu machen, die deutsche Sprache als Wissenschaftssprache zu erhalten, zu stärken und zu pflegen. (hau/19.12.2019)