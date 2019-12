Liveübertragung: Mittwoch, 18. Dezember, 17.05 Uhr

Der Bundestag diskutiert über das Elterngeld am Mittwoch, 18. Dezember 2019. Den Abgeordneten wird dazu ein Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Mindestbetrag des Elterngelds erhöhen“ (19/15799) vorliegen. Nach 30-minütiger Debatte soll der Antrag an die mitberatenden Ausschüsse, unter Federführung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen werden. Abgestimmt wird über einen Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Update für das Elterngeld“ (19/5072). Dazu gibt es eine Beschlussvorlage des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (19/6648), in der die Ablehnung der Initiative empfohlen wird.

Linke will Elterngeld auf 400 Euro anheben

Die Linke kritisiert in ihrem Antrag, dass das Elterngeld seit 2007 trotz der Veränderung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland nicht erhöht worden sei. Sie fordert deshalb von der Bundesregierung sowohl den Mindestbetrag für das Elterngeld als auch jenen für das Elterngeld Plus anzuheben. Im ersten Falle von derzeit 300 auf künftig 400 Euro, im zweiten Falle von gegenwärtig 150 auf 200 Euro. „Eine regelmäßige und automatische Anpassung der Mindestelterngeldbeträge an die Entwicklungen des allgemeinen Verbraucherindex ist unerlässlich, um die finanzielle Situation von Familien auch in Zukunft zu sichern“, argumentiert die Fraktion.

Außerdem solle die Bundesregierung die Anrechnung des Elterngeldes auf Transferleistungen wie zum Beispiel Hartz IV zurücknehmen. Durch eine entsprechende Reform des Elterngeldes 2011 würde dieses seitdem nämlich nicht mehr alle Familien erreichen. Das, so Fraktion, treffe insbesondere Alleinerziehende.

FDP will „Stolpersteine“ korrigieren

Das Elterngeld sei ein „Erfolgsschlager“ und erfreue sich bei Eltern einer hohen Akzeptanz, heißt es im Antrag der Liberalen. Allerdings habe das Elterngeld auch Schattenseiten für die Familien, denn die positive Bewertung täusche darüber hinweg, dass für viele Eltern die Umsetzung sowohl unpraktisch als auch nachteilig sei.

Der Anspruch einer bürgerorientierten Familienpolitik müsse sein, es den Eltern und Kindern stets leichter zu machen, finden die Abgeordneten und fordern, die „zahlreichen Stolpersteine“ des Elterngeldes in einem Update zu korrigieren. Unter anderem soll ihren Vorstellungen nach durch Digitalisierung aller Teile des Antragsprozesses des Elterngeldes eine weitere Möglichkeit geschaffen werden, das Elterngeld, Elterngeld-Plus sowie die Partnerschaftsmonate grundlegend für die Eltern einfacher zu gestalten. (hau/ste/15.12.2019)