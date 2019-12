Liveübertragung: Mittwoch, 18. Dezember, 13 Uhr

Die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) stellt sich am Mittwoch, 18. Dezember 2019, den Fragen der Abgeordneten in der einstündigen Befragung der Bundesregierung. Seit dieser Wahlperiode sieht die Geschäftsordnung des Bundestages vor, die Regierungschefin mindestens dreimal im Jahr im Plenum zu befragen – und zwar in den jeweils letzten Sitzungswochen vor Ostern, vor der Sommerpause und vor Weihnachten (ste/15.12.2019)