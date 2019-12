Am dritten Jahrestag des Terroranschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz wird der 1. Untersuchungsausschuss, der sich seit März 2018 mit der Vorgeschichte des Verbrechens befasst, geschlossen den abendlichen Gedenkgottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche besuchen. Die Abgeordneten haben sich aus diesem Grund für Donnerstag, 19. Dezember 2019 nur ein reduziertes Programm vorgenommen. Zur Befragung geladen ist die derzeitige Leiterin der für die Bezirke Pankow und Reinickendorf zuständigen Berliner Polizeidirektion 1, Jutta Porzucek. Die öffentliche Zeugenvernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

„Kaum verständliche Kette von Versäumnissen“

Die Zeugin Porzucek leitete von Juli 2015 bis Dezember 2018 im Berliner Landeskriminalamt das Staatsschutzdezernat (LKA5). Sie war in dieser Funktion verantwortlich für die polizeiliche Betreuung des späteren Attentäters Anis Amri, der einen Großteil des Jahres 2016 in Berlin verbrachte. Das dortige LKA steht seit dem Anschlag im Fokus der Kritik. Der Sonderermittler des Berliner Senats Bruno Jost hielt der Behörde vor, sie hätte Amri ohne Weiteres rechtzeitig hinter Gitter bringen können, wären die Ermittler nur etwas mehr auf Draht gewesen: „Es kam zu einer kaum verständlichen Kette von Versäumnissen.“

Porzucek selber räumte im Januar 2018 vor dem Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses ein, sie habe „die Gefährlichkeit des Amri bezüglich eines islamistischen Terroranschlags nicht als hoch eingeschätzt“. Mittlerweile sei ihr klar, „dass der Ernst der Lage nicht erkannt“ worden sei.

„Innensenator auf klaffende Lücken aufmerksam gemacht“

Warum holten Beamte des Berliner LKA Amri bei der Ankunft aus Nordrhein-Westfalen im Februar 2016 aus dem Bus und überprüften seine Personalien, obwohl Kollegen im Düsseldorfer Landeskriminalamt gebeten hatten, den Mann diskret zu beschatten? Warum wurde die Observation Amris in Berlin bereits im Juni 2016 eingestellt, obwohl sie bis Oktober angeordnet war? Wie entstand die Einschätzung, Amri sei seiner Aktivitäten auf dem Berliner Drogenmarkt wegen ein ordinärer Kleinkrimineller, der allen islamistischen Ambitionen entsagt habe?

Es gilt als fraglich, ob die damalige Staatsschutzchefin zu solch polizeitaktischen Details viel zu sagen hat. Sie könnte sich aber über die Ursachen der desaströs defizitären Personalausstattung des Berliner LKA äußern. Im Laufe des Jahres 2016 hatte Porzucek wiederholt „Überlastungsanzeigen“ geschrieben, um den Innensenator auf die klaffenden Lücken aufmerksam zu machen.

„Berliner LKA war mit dem Sachverhalt überfordert“

In der öffentlichen Sitzung am 14. November 2019 hat der Ausschuss einen Beamten des nordrhein-westfälischen LKA erlebt, Kriminalhauptkommissar M., der mit der Wurstigkeit der Berliner Kollegen im Umgang mit Amri unnachsichtig ins Gericht ging. Man habe sich mit den Berlinern nur noch schriftlich verständigt, weil sie sich an mündliche Verabredungen nicht gehalten hätten. Sie seien oftmals auch nicht zu erreichen gewesen. Das LKA in Berlin habe weder den Ernst der Lage noch die Notwendigkeit, Amri kontinuierlich im Auge zu behalten, erkannt. Es sei an dem Fall auch nicht interessiert, „mit dem Sachverhalt einfach überfordert“ gewesen.

Symptomatisch für die laxe Berliner Polizeimoral sei Anfang 2016 der Umgang mit einem „Behördenzeugnis“ des Bundesamtes für Verfassungsschutz gewesen. Es enthielt aufgrund anonymisierter Informationen eines V-Mannes des Düsseldorfer LKA den Hinweis, Amri plane einen Anschlag, zu dessen Finanzierung er einen Raub im Berliner Raum begehen wolle. Die dortigen LKA-Kollegen hätten das Schreiben einfach mit der Post an die Generalstaatsanwaltschaft geschickt, statt sich die Mühe zu machen, den dort Zuständigen persönlich aufzusuchen und die Brisanz des Falles zu erläutern.

„Bei uns kommt sowas nicht vor“

Erwartungsgemäß habe die Justiz keinen Anfangsverdacht gesehen. Wie denn auch, meinte der Zeuge M. So ein Behördenzeugnis sei ein viel zu dürrer Text: „Wenn man das der Staatsanwaltschaft in einem Briefumschlag schickt, kann die damit nichts anfangen. Bei uns kommt sowas nicht vor.“

Energisch gegeißelt hat am 21. Februar 2019 der Präsident des Berliner Landeskriminalamts Christian Steiof sich und seine Behörde. Vor dem Ausschuss sprach Steiof von „fatalen handwerklichen Fehlern“ und „organisierter Verantwortungslosigkeit“. Im Fall Amri sei „alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte“. Er selbst, Steiof, sei zwar nicht schuldig im strafrechtlichen Sinne, trage aber eine „hohe persönliche moralische Mitverantwortung“ für den Anschlag. (wid/12.12.2019)

