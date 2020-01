Der Bundestag hat am Freitag, 17. Januar 2020, erstmals über einen Antrag der Fraktion Die Linke, mit dem diese fordert, die „Initiative von Industrie und Gewerkschaften“ aufzugreifen, die sich für mehr „Investitionen für ein zukunftsfähiges Deutschland“ einsetzt (19/15919). Der Antrag soll nun im federführenden Haushaltsausschuss weiterberaten werden.

Linke fordert eine Investitionswende

Die Bundesregierung soll eine konzentrierte Initiative für eine Investitionswende einberufen, fordert die Fraktion Die Linke. Kern einer solchen Initiative solle ein verlässlich auf mindestens zehn Jahre ausgelegter Plan zur Beseitigung der Mängel am öffentlichen Kapitalstock sein, an dem sich Kommunen und Unternehmen in ihrer Planung orientieren könnten. Die Bundesregierung solle sicherstellen, dass die Mittel für diese Investitionsoffensive unabhängig von der aktuellen Haushaltslage und der konjunkturellen Lage verlässlich verfügbar sind.

Der aktuell geltende Rahmen für die Finanzpolitik mit Schuldenbremse, Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie Fiskalpakt solle so modifiziert werden, dass die Finanzierung des Investitionsbedarfs auch durch Kredite möglich ist. Die Linke fordert außerdem, dass die Unterfinanzierung der Kommunen durch ein Umschuldungsprogramm beseitigt wird.

Unter Berufung auf eine Studie schreiben die Abgeordneten, dass die öffentliche Hand die eigenen Investitionen in den vergangenen beiden Jahrzehnten massiv vernachlässigt habe. Die erforderlichen Investitionen in den Bereichen Bildung, Verkehr, Kommunikationsnetze und Dekarbonisierung (Kohleausstieg) würden sich in den kommenden zehn Jahren auf 450 Milliarden Euro summieren, also rund 45 Milliarden Euro pro Jahr. Diese Summe allein durch Umschichtungen in den bestehenden Haushalten zu finanzieren, sei falsch. Die Schuldenregeln im Grundgesetz sollten um eine „goldene Regel“ erweitert werden, die eine Kreditaufnahme im Umfang der Nettoinvestitionen erlaubt. (hle/sas/17.01.2020)