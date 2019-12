Liveübertragung: Mittwoch, 15. Januar, 18.50 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 15. Januar 2020, in erster Lesung einen von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rahmenbedingungen luftsicherer Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Abschließend soll der Gesetzentwurf zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Inneres überwiesen werden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Ziel des Gesetzesvorhabens ist es dem Entwurf zufolge, den zivilen Luftverkehr besser vor Angriffen sogenannter Innentäter zu schützen. Diese stellten, so die Bundesregierung „eine der größten Bedrohungen“ für die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs dar. Zum Schutz vor derartigen Angriffen sieht das Luftsicherheitsgesetz eine Zuverlässigkeitsüberprüfung aller Personen vor, die in besonderer Weise Einfluss auf die Sicherheit des Luftverkehrs nehmen können. Mit der geplanten Änderung sollen jetzt die Rahmenbedingungen luftsicherheitsrechtlicher Zuverlässigkeitsüberprüfungen verbessert werden.

So ist vorgesehen, die Luftsicherheitsbehörden zu befugen, weitere sicherheitsrelevante Informationen anderer Behörden in die Zuverlässigkeitsüberprüfung einzubeziehen. Die Regelungen für die Zuverlässigkeitsüberprüfung von Luftfahrern sollen mit den bestehenden Regelungen für die anderen überprüfungspflichtigen Personengruppen harmonisiert werden. Zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus und Vereinfachung des Überprüfungsverfahrens ist geplant, die gesetzlichen Grundlagen zur Errichtung eines künftigen Luftsicherheitsregisters zu schaffen. Ferner sollen die restriktiven Mitwirkungsmöglichkeiten bei Überprüfungen durch ausländische Stellen erweitert werden. (sas/27.12.2019)