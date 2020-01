Der Bundestag hat sich am Donnerstag, 16. Januar 2020, erstmals mit dem Antrag „Meinungsfreiheit verteidigen – Recht im Netz durchsetzen“ (19/16477) beschäftigt, den die FDP-Fraktion eingebracht hat. Die Vorlage wurde im Anschluss an die Debatte in den federführenden Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen.

„Äußerungsstraftaten effektiv verfolgen“

Die FDP fordert die Bundesregierung auf, die Rahmenbedingungen für eine effektive Verfolgung von Äußerungsstraftaten und strafbaren Persönlichkeitsrechtsverletzungen zu schaffen und den Betroffenen die Durchsetzung ihrer Rechtspositionen zu erleichtern. Dazu solle sich die Regierung mit den Ländern dafür einsetzen, dass Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Verfolgung von Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Netz geschaffen werden. Auch solle sie darauf hinwirken, dass mehr entsprechend spezialisierte Kammern an Gerichten dafür eingerichtet und mit ausreichend Personal ausgestattet werden.

Darüber hinaus will die FDP die rechtlichen Rahmenbedingen für ein elektronisches Verfahren schaffen, über das sich Betroffene mit Strafanträgen und Strafanzeigen online direkt bei einer noch zu schaffenden Zentralstelle melden können, die diese Eingaben an die zuständigen Staatsanwaltschaften weiterleitet. Diese Stelle solle die Betroffenen auch darüber informieren, an welche Stelle ihr Verfahren abgegeben wurde. Bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet solle es die Möglichkeit eines Online-Verfahrens geben.

Von Seiten des Gerichts zur Verfügung gestellte elektronischen Systeme (Online-Eingabemaske, Mobile Apps) sollen dabei die Parteien bei der Durchführung des Verfahrens unterstützen, indem zum Beispiel vorgefertigte Eingabemasken für Schriftsätze bereitgestellt werden. Für die Eingabe der wesentlichen Verfahrensangaben (Parteinamen, Antrag und der dazu zwingend erforderliche Sachverhalt) solle den Parteien durch Frage-Antwort-Systeme geholfen werden. (sas/vom/16.01.2020)