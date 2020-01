Hat das Bundeskriminalamt Anfang 2016 versucht, einen Informanten des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts im radikalislamischen Milieu zu diskreditieren und damit auch Ermittlungen gegen den späteren Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri faktisch behindert? Dieser Frage, die ihn seit Mitte November beschäftigt, wird der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr ein weiteres Mal nachgehen. Dazu sind für Donnerstag, 16. Januar 2020, eine Zeugin und zwei Zeugen aus der Generalbundesanwaltschaft, dem Bundeskriminalamt (BKA) und dem Düsseldorfer Landeskriminalamt (LKA) geladen. Die öffentliche Anhörung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Streit um Glaubwürdigkeit der Vertrauensperson

Der Streit um die Glaubwürdigkeit der „Vertrauensperson (VP) 01“ war im Ausschuss am 14. November 2019 beim Auftritt des Düsseldorfer Kriminalhauptkommissars M. erstmals ausführlicher zur Sprache gekommen. Der Zeuge M. hatte seit Juli 2015 im nordrhein-westfälischen LKA die Ermittlungskommission (EK) „Ventum“ geleitet, die den „Deutschen Islamkreis“ (DIK) um den Hildesheimer Hassprediger Abu Walaa im Visier hatte. Die „VP01“ hatte als Informant des LKA diese Gruppe infiltriert und nach den Worten des Zeugen M. „herausragende Ergebnisse“ geliefert. Unter anderem hatte der V-Mann frühzeitig darauf hingewiesen, dass der spätere Breitscheidplatz-Attentäter Amri Anschluss an die Gruppe gefunden hatte.

Zu seinem Unverständnis habe das BKA die Zuverlässigkeit der Angaben des Informanten von vornherein in Zweifel gezogen, berichtete Hauptkommissar M. weiter. Eskaliert sei der Streit am 23. Februar 2016 in einer „konfrontativen“ und „hitzigen“ Aussprache am Sitz des Generalbundesanwalts in Karlsruhe. Inbesondere einer der beiden anwesenden Vertreter des BKA, der Erste Kriminalhauptkommissar Philipp Klein, habe auf der skeptischen Einschätzung der VP01 bestanden. Nach der Besprechung sei Klein auf ihn zugekommen und habe ihm anvertraut, er handele „auf Anweisung von ganz oben“. Die BKA-Spitze habe im Einvernehmen mit dem Bundesinnenministerium entschieden, die VP01 „aus dem Spiel“ zu nehmen, weil sie „zu viel Arbeit“ mache.

Oberstaatsanwältin als Zeugin

Am 12. Dezember 2019 hörte der Ausschuss den BKA-Beamten Klein, der die Angaben des Düsseldorfer Kollegen rundheraus bestritt: „Ich kann Ihnen nur versichern, dass ein solches Vieraugengespräch mit diesem Inhalt mit Sicherheit nicht stattgefunden hat“, betonte Klein. Allerdings hatte der Zeuge M. unmittelbar nach der Unterredung mit Klein Aufzeichnungen gemacht, die dem Ausschuss mittlerweile vorliegen. Er habe auch, sagte er, andere Teilnehmer der Besprechung beim Generalbundesanwalt sowie Kollegen in Düsseldorf zeitnah in Kenntnis gesetzt.

Bestätigt hat diese Angaben bisher Oberstaatsanwalt Dieter Killmer aus Karlsruhe, den der Ausschuss ebenfalls am vergangenen 12. Dezember hörte. Er habe keinen Zweifel, dass das vom Zeugen M. geschilderte Vieraugengespräch mit Klein stattgefunden habe, sagte Killmer. Der Hauptkommissar habe sehr aufgebracht gewirkt, als er ihm damals davon berichtet habe. Am nächsten Donnerstag wird der Ausschuss zunächst eine Kollegin Killmers hören, die Oberstaatsanwältin am Bundesgerichtshof Claudia Gorf. Nach Darstellung Killmers hat auch sie eine sehr klare Erinnerung daran, am Abend der Besprechung in Karlsruhe bei einem gemeinsamen Essen einiger Teilnehmer von Hauptkommissar M. vor die Tür des Restaurants gebeten und über den Inhalt der Unterredung mit Klein in Kenntnis gesetzt worden zu sein.

Kriminaldirektor aus Düsseldorf

Als nächsten will der Ausschuss einen Kollegen des Zeugen M. in Düsseldorf vernehmen, den Kriminaldirektor W. Er war im nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt zwischen 2014 und 2017 im Staatsschutzdezernat 21 tätig, im Jahr 2016 einige Monate lang als stellvertretender Dezernatsleiter und als solcher der unmittelbare Vorgesetzte des Zeugen M. Dessen EK „Ventum“ war im Dezernat 21 angesiedelt. Er soll einer jener Düsseldorfer Kollegen sein, die M. nach dem Gespräch mit Klein zeitnah informiert haben will.

Aus dem Bundeskriminalamt erwartet der Ausschuss Hauptkommissar Jan Rehkopf. Er war neben Klein einer der beiden Vertreter seiner Behörde, als es im Februar 2016 beim Generalbundesanwalt um die Glaubwürdigkeit der VP01 ging. Von zusätzlichem Interesse ist Rehkopf wegen seiner Funktion als Sachbearbeiter bei der Bewertung radikalislamischer Gefährder sowie als Vertreter des BKA im Gemeinsamen Terrorismusabwehr-Zentrum (GTAZ) der deutschen Sicherheitsbehörden. (wid/08.01.2020)

Zeit: Donnerstag, 16. Januar 2020, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 15. Januar, 13 Uhr, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

