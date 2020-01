„Maßnahmen gegen sogenannte Umsatzsteuerkarusselle“ lautet das Thema eines öffentlichen Fachgesprächs des Finanzausschusses am Mittwoch, 15. Januar 2020. Die Sitzung unter Leitung von Bettina Stark-Watzinger (FDP) beginnt um 11.30 Uhr im Sitzungssaal E 400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. Bei den sogenannten Umsatzsteuerkarussellen sind mehrere Akteure in einen betrügerischen (Handels-)Kreislauf eingebunden sind und wirken zulasten des Fiskus zusammen.(vom/08.01.2020)

Zeit: Mittwoch, 15. Januar 2020, 11.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: finanzausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens und des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss das Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen