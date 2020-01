Das deutsche Medizinprodukterecht soll an EU-Vorgaben angepasst werden. Dazu hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf (19/15620) eingebracht, den der Bundestag am Donnerstag, 19. Dezember 2019, in erster Lesung berten hat. Die Vorlage wurde zusammen mit einem Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Gesundheits-Apps auf klinische Wirksamkeit prüfen und Patienten schützen“ (19/16057) und einem Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „EU-Medizinprodukteverordnung verantwortungsvoll implementieren – Patientenversorgung sicherstellen“ (19/16035) zur weiteren Beratung an den federführenden Gesundheitsausschuss überwiesen.

Wie die Regierung schreibt, dient das Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz (MPDG) vor allem der technischen Anpassung an die EU-Verordnungen 2017 / 745 und 2017 / 746. Ziel der Reform sei die Gewährleistung eines reibungslos funktionierenden Binnenmarktes für Medizinprodukte sowie hohe Standards für die Qualität und Sicherheit von Medizinprodukten, heißt es in dem Entwurf.

Institute sollen Medizinprodukte vom Markt nehmen

Mit der Novelle sollen zugleich das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) auf Grundlage eigener Risikobewertung ermächtigt werden. Die Institute können somit alle erforderlichen Initiativen ergreifen, um Risiken, die durch ein Medizinprodukt entstehen könnten, auszuschließen. Sie können ein Produkt auf dem deutschen Markt untersagen, das Produkt zurückrufen oder vom Markt nehmen. Bislang fällt das in die Verantwortung der Länderbehörden.

Darüber hinaus wird auch die sogenannte Medicrime-Konvention mit Bezug auf die mögliche Fälschung von Medizinprodukten umgesetzt. Die enge Verbindung zwischen den Vertragspartnern soll dazu beitragen, gefälschte Arzneimittel und Medizinprodukte zu verhindern.

Antrag der FDP

Die FDP fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/16035) unter anderem auf, sich in der EU dafür einzusetzen, dass die wesentlichen Voraussetzungen für die Medizinprodukteverordnung geschaffen werden. Dazu gehörten ausreichend Personalkapazitäten, ein Abbau des Zertifizierungsstaus, die volle Funktionsfähigkeit der europäischen Datenbank Eudamed und harmonisierte Normen. Im Abstimmung mit den Ländern sei ein Maßnahmenplan zu entwickeln, damit mögliche Engpässe in der medizinischen Versorgung vermieden werden. Auch solle sich die Regierung für eine mittelstandsfreundliche praktische Umsetzung der Verordnung einsetzen.

Ferner solle sich die Regierung bemühen, dass bewährte Bestandsprodukte, die seit Jahren auf dem Markt sind, nach neuem Recht unter erleichterten Bedingungen zugelassen werden können, wenn sie bislang in der Versorgung nicht negativ aufgefallen sind. Schließlich solle sich die Regierung auch für Sonderregelungen für Medizinprodukte zur Behandlung seltener Erkrankungen („Orphan Devices“) einzusetzen, um eine hochwertige Patientenversorgung für Menschen mit seltenen Erkrankungen sicherzustellen.

Antrag der AfD

Die AfD fordert in ihrem Antrag (19/16057) einen Gesetzentwurf von der Bundesregierung, mit dem sichergestellt wird, dass als Voraussetzung für die Aufnahme einer Gesundheits-App in das Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte mindestens eine Studie durchgeführt und ausgewertet wird, um die Wirksamkeit der App bewerten zu können. Gesundheits-Apps, die zum Zeitpunkt der Antragstellung beim Bundesinstitut keine positive Wirksamkeit nachweisen können, sollten nicht auf die Liste der digitalen Gesundheitsanwendungen gesetzt werden. Auch will die Fraktion die Probezeit von bis zu 24 Monaten streichen.

Sie will, dass klare und messbare Qualitätskriterien und Kenngrößen festgelegt werden, die den Begriff „Positive Versorgungseffekte“ genau definieren und den Interpretationsspielraum minimieren. „Fallberichte, Expertenmeinungen, Anwendungsbeobachtungen, Studien und sonstige valide Erkenntnisse“ sollten nach Meinung der AfD als Nachweis der Wirksamkeit gestrichen werden. Hersteller von Gesundheits-Apps seien dazu zu verpflichten, genaue Angaben zur Zielgruppe, Funktionsweise, Wirkungsweise und Zweckbestimmung der Gesundheits-App zu machen. (pk/hau/vom/19.12.2019)