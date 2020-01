Die Situation der Schwimmbäderinfrastruktur und der Personalausstattung mit Fachkräften beschäftigt den Sportausschuss am Mittwoch, 15. Januar 2020, in einer öffentlichen Anhörung. Die Sitzung unter Leitung von Dagmar Freitag (SPD) beginnt um 14 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden. Die geladenen Sachverständigen werden jeweils zum Thema berichten. (vom/08.01.2019)

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Zeit: Mittwoch, 15. Januar 2020, 14 bis 17 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: sportausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen